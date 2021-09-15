Dortmund-Beşiktaş maçında nasıl bir mücadele bekliyorsunuz?

Borussia Dortmund; Alman futbolunun iki numarası ve Avrupa futbolunun en iyi 10-12 takımından biri… Ellerinde kaliteli bir hücum hattı, Erling Haaland gibi bir gol makinası varken, skorların Rus ruletine dönmesinin sebebi, önde yedikleri baskı ve bitiremedikleri hücumlar. Almanlar 115 km. koşmaya alışkın, Sergen Yalçın da bu sahne için bu istatistiğin altını çizdi. Maçı biraz Ivan Drago-Rocky mücadelesine benzetiyorum. Beşiktaş; çok mücadele edip ısıran oyunu ve korakor tribünleriyle Dortmund'un önce canını yakıp sonra nakavt yapabilir. Bu grupta evinde Sporting ve Ajax'ı yenmek güzel sonuç ama Dortmund'u yenmek büyük sonuçtur.



Beşiktaş'ı eksikleri ne kadar etkiler?

Basın toplantısında '10 yabancı' diyen Sergen Yalçın, stoperde Montero'yu, orta sahada da Atiba ve Pjanic'i kullanacak. Dortmund gibi bir takım karşısında sakat olmasaydı da Alex Teixeira ile başlamayabilirdi Sergen Yalçın. Ama Haaland gibi dev bir santrfor karşısında Vida'nın yokluğu elbette çok büyük kayıp. Bundesliga ekibinde de Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard gibi önemli eksikler var.



Süper Lig'de gol yemeyen Beşiktaş, Avrupa'da bunu sürdürebilir mi?

Beşiktaş ligde kalesini gole kapattı ama Devler Ligi adı üstünde farklı bir sahne... Ersin için de Şampiyonlar Ligi büyük bir tecrübe olacak. Umut ediyorum Haaland başta olmak üzere Dortmund'un hücum hattı karşısında kalesinde devleşir, genç ve iyi kalecilikten büyük kaleciliğe doğru önemli bir adım atar.