Milli araya üçte üç yaparak giren Abdullah Avcı, 17 yıl önce ligde ilk dört maçını kazanan Trabzonspor'a evinde geçen sezon hasret kaldığı derbi galibiyeti için sahaya çıkacak. Newton yönetiminde Beşiktaş'a, Avcı ile G.Saray ve Fenerbahçe'ye evinde kaybeden Trabzonspor'un bu sezon yarışta ilk düzeltmesi gereken elbette ki evindeki 6 puan değerindeki maçlar. İlk hafta görkemli Malatya galibiyeti, Trabzonspor'un hücum gücünü ortaya koyarken, Roma ile oynanan iki maç ve öncesindeki Molde karşılaşmaları takımın savunma zafiyetlerinin röntgenini çekmişti. 8+3'te bir bekinin yerli olması Avcı'yı sürekli değişime zorluyor. G.Saray karşısında bakalım Peres'i sağda mı solda mı kullanacak? Trabzonspor'un Terim'in takımı karşısında en büyük silahı Nwakaeme ve Bakasetas olacak. Durumu belirsiz olan Gervinho nedeniyle forvet hattının sağında oynayacak ismin kim olacağı da soru işareti. Siopis-Hamsik ve Bakasetas orta sahasının geçiş oynamasını beklediğim G.Saray karşısında kesicilikleri derbinin kaderini çizer. Cornelius ya da Djaniny'nin Marcao'nun olmadığı G.Saray savunma göbeğine yapacağı baskı ve sakatlıklar yüzünden savunma zafiyeti yaşayacak G.Saray'ın sağ kanadına Nwakaeme'nin öldürücü darbeleri Avcı'nın en büyük silahı olacak.







G.Saray geçen sezon Trabzon deplasmanında santrforsuz kazanmıştı. Bu kez elinde 3 santrfor var ama sağ kanadında iki genç Boey ve Barış'ın yokluğunda hem hücumda hem de savunmada büyük sıkıntı yaşayacaklar. Terim, sağ kanadı Halil'e teslim edebilir. Jose Mourinho'nun bile topu Trabzonspor'a bıraktığı ve geçiş oynadığı iki maç Terim'e çok şey göstermiştir. Cicaldau ve Morutan tek pasla takıma rahat geçiş sağlayabilen adamlar ve Diagne de yakaladığında atan santrfor günlerini yaşıyor. Sağ bekte Boey'u arayacaklar ve bu mevkide uzun yoldan dönen Yedlin yerine Alpaslan tercih edilebilir. Kasımpaşa maçının ikinci yarısında geriye dönmekte zorlanan G.Saray'ın Trabzon'da hücuma çıkarken orta alandaki pas kayıpları derbinin kilitlerinden biri. Derbiden 3 gün önce Uruguay ile maça çıkan yol yorgunu Muslera, ligde en çok gol yediği iki takımdan biri olan Trabzonspor deplasmanında eski Muslera olmayı başarırsa G.Saray tabelaya ortak olabilir.







KARTAL'DA PJANİC ETKİSİ

Malatya maçından 4 gün sonra B. Dortmund sınavına çıkacak olan Beşiktaş'ta Pjanic transferinin saha içi ve dışındaki etkisini bu akşam Vodafone Park'ta göreceğiz. Salih kırmızı kart cezalısı ve Bosnalı yıldız 11'de başlar. Ghezzal ve Rosier'i kadrosunda tutmayı başaran, Batshuayi ve Teixeira ile yenilediği hücum hattının arkasına Pjanic gibi bir ustayı getiren son şampiyon Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı 8+3. Kalede Ersin, sol bekte Rıdvan ile birlikte sahaya çıkacak üçüncü yerli, Larin'i yedek kulübesinde tutacak olan Kenan görünüyor. Sergen Yalçın, 3 yerliden birini lig maçlarında stoperde Mehmet Topal olarak seçerse bu sürpriz olmaz. İlk hafta Trabzon karşısında dağılan, ardından iki maçını kazanan Malatya'nın baskılı oynayacak Beşiktaş karşısında yakalayacağı kontratak sayısı bir elin parmaklarından fazla olursa ancak sıkıntı yaratırlar.







PEREİRA YOLUNU AÇAN SİVAS'TI

Geçen sezon Kadıköy'de kazanıp F.Bahçe'nin şampiyonluk ümitlerini tüketen, teknik ekip ve kadrodaki büyük değişimin de sebebi olan Sivasspor; karşısında bu kez üçte üç yapmış bir ev sahibi bulacak. Pereira'nın milli aradan sonra yapılan transferle sahaya süreceği orta saha ve forvet hattını, esame listesini görmeden Çalımbay'ın tahmin edebilmesi çok zor. Üç maçını kazanırken kalesinde gol görmeyen F.Bahçe, Altay'ın ilk iki haftanın kalecisi seçilmesine sebep olan defansif kırılganlığa da sahip. Sakatların iyileşmesi ve yeni transferler Portekizli teknik adamın, üçlü defansının önünde kullanacağı 7 ismi belirlerken zorlayacak. Valencia milli maç ve yol yorgunu. Berisha 11'de başlar. Sol önde genç Muhammed'in çıkışı var ama yeni transfer Diego Rossi, ikinci 45'te şans bulması beklenen Pelkas bu bölgeye aday. Mesut Özil'in bu dizilişte kendine nasıl yer bulacağı ise ayaklarının yere sağlam basmasını sağlayacak özlediği gücünde saklı. Geçen sezonki defans performansından çok uzak olan Sivasspor geçiş hücumlarıyla gol arayacak ama 3 lig maçında 5, Kopenhag maçlarında 7 gol yiyen savunmanın Kadıköy'de işi çok zor.