Roma’da 7 yıl önce Pjanic’in veliahtı ilan edilen Salih Uçan’a, Boşnak yıldızın gelişiyle birlikte kulübe yolu gözükecek

2013 ara transferinde İnter'de 6 milyon Euro kazanan Sneijder'e, başkan ya yeni kontrat verecekti ya da satacaktı. O gün bu fırsatı değerlendiren ve Hollanda Milli Takımı'nın 10 numarasını 8 milyon Euro'ya alan Galatasaray büyük iş başarmıştı. 8 yıl sonra Beşiktaş, Barça'ya yıllık maliyeti 14 milyon Euro bürüt olan Pjanic'i Koeman da 'Gitsin' dedikten sonra 24 saatlik operasyonla kadrosuna katarak büyük iş başardı.



YILDIZI FRANSA'DA PARLADI

Miralem Pjanic, savaşın savurduğu bir ailenin çocuğu. Lüksemburg doğumlu. Fransa'da Metz altyapısında yetişti. A Takım'da oynadığı sezonda Metz küme düşme hattındayken Hatem Ben Arfa ile birlikte ligin en iyi iki genç oyuncusundan bir tanesiydi. Fransa'nın futbolu en iyi bilen Başkanı O. Lyon'daydı. Jean Michel Aulas, Avrupa'nın devleri de onun peşindeyken Benzema'yı sattığı sezon Pjanic'e imza attırdı. 7 yıl arka arkaya şampiyon olmuş Lyon'un efsane 10 numarası ve dünyanın gelmiş geçmiş en büyük frikik ustası Juninho'nun veliahdıydı artık



YERİNİ SALİH DOLDURACAKTI

Lyon almasını bildiği gibi, satmasını da iyi bilir. Miralem Pjanic, Roma'nın kapısından girdiğinde Totti ve De Rossi'li kadroda kendine yer buldu. İki yıl sonra kapıdan bir Türk genci girdi. Salih Uçan 20 yaşındaydı ve o günlerde Roma Kulübü'nde konuşulan, fiyatı yükselen Miralem Pjanic'in satılması halinde Salih'in onun pozisyonuna hazırlanacağıydı. O sezon orta sahaya Nainggolan'ı da alan ve kadrosunda bugün Trabzonspor forması giyen Gervinho da bulunan Roma'da tanıdık bir isim daha vardı: Adem Ljajic.



SERİE A'NIN 1 NUMARASI OLDU

Juventus arka arkaya şampiyonlukları kazanırken Pirlo yolun sonuna gelmişti. Agnelli Ailesi, ligin fark yaratan oyuncularını kaçırmazdı. Pjanic'e 32 milyon Euro ödediler. 4 sezonda 4 şampiyonluk kazanan Pjanic, Juventus orta sahasının en yetenekli adamıydı, Serie A'nın da 1 numaralı frikikçisi. Geçen sezon "Messi ile kim oynamak istemez ki!" diyerek Barça'nın yolunu tutan ve aralarında İspanyolca da olan beş dili konuştuğu için İspanyollar'ı şaşkına uğratan Pjanic, Katalan kulübünün çalkantılı yılında geçmiş sezonlarını aradı.



7 YIL SONRA YENİDEN BİR ARADA

Barça'da De Jong, Pedri ve Koeman'ın son gözdesi Yusuf Demir'in varlığı Pjanic'i kapının eşiğine getirdi. Lakabı, Küçük Prens. Çok iyi bir aile babası olduğunun görüntülerini Netflix'teki Juventus belgeselinde izleyebilirsiniz. Pjanic, yedi yıl sonra bir zamanlar veliahdı kabul edilen Salih ile şimdi Ümraniye'de birlikte ter dökecek… Ve Salih'e büyük ihtimalle kulübe yolu gözükecek. O günlerde Roma'da onlara eşlik eden Ljajic ise valizini çoktan toplayıp gitmiş olacak.