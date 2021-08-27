Galatasaray'ın son 10 gününü "İyi-KötüÇirkin" diye okumayı deneyelim. İyi ve kötü olan Kerem; çirkinlik de Marcao'nun takım arkadaşına saldırısı… St. Johnstone eşleşmesinde turu getiren genç oyuncunun son iki maçta verimsiz oyunu, rakibe kontratak fırsatı veren top kayıpları dün ona kol kanat geren Fatih Terim'in de sabrını taşırdı. Babel solda, Kerem sağda başlamış, Feghouli forvet arkasında takım liderliğine soyunmuştu. Kompakt stadyumda taraftarın desteği, coşkulu başlangıç "golü getirecek" derken Galatasaray kalesinde golü gördü. Randers ilk kez tehlikeli gelmiş, Alpaslan deparda yenik düşmüş, son hamlesi faulü de getirmeyince ortakafa ile tadı kaçmıştı tribünlerin. Boey'in ayakları yere değmiyor, sağ kanattan uçuyor ama dönüşte Kerem kademesine girmiyordu. Golden sonra 10 dakika kendine gelemedi sarı kırmızılı takım. O dakikalarda Kerem'i sola atıp, Fegouli'yi sağa çekip, Babel'i Diagne'nin arkasına atabilirlerdi ama asıl problem orta sahada Berkan ve Taylan'ın çok koşan ama az düşünen futbollarıydı.

İkinci 45'te Kerem'in yerine oyuna giren Barış Alper güçlü fiziği ve çizgiyi çok iyi kullanan oyunuyla dengeleri değiştirdi. Savunma hattının vidaları gevşeyen Danimarka ekibi nabzı düşmeden pozisyon üstüne pozisyon yedi. İki yarıda da iki topu direkten dönen Diagne turu çok daha önce getirebilirdi ama ilk yarıyı vasat bir oyunla geçiren Aanholt beraberliği, Barış'ın ortası da kendi kalelerine golle G.Saray'ı kendine getirdi. Golde hatası olan Alpaslan kalan 80 dakikada bilinen savaşçı karakterini ve yürekli oyunuyla savunmayı ayakta tutarken, Terim'in takımı hem Avrupa Ligi kapısını araladı hem de Barış Alper Yılmaz'ı kazandı. Her maçtan çıkarılacak dersler var… Bu maçtan ders çıkarması gereken ilk isim de Kerem Aktürkoğlu… Ayakların yerden yersiz ve erken kesildiğinde bir bakmışsın kulübedesin…