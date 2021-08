Santrfor ve 10 numaranız daha topa değmeden, 2. dakikada stoperiniz sarı kart görüyor ve ardından 3. dakikada 1-0 geriye düşüyorsanız sizin için hiç de kolay olmayan maçın zora sokarsınız. Galatasaray, Avrupa-Lig trafiğinde Danimarka'da yaptığı derin rotasyonla Hatay maçına asları dinlenmiş bir 11 ile çıkmayı hedeflemişti ama ilk 5 dakikanın faturası ağırdı. Fatih Terim'in bu sezonki transfer politikası bir geçiş döneminin tezahürü, ve futbolda her kadro değişimi sancılıdır. Gençlerin dinamizmi ve ustaların tecrübesini harmanlaması gereken bir takımın arafta kaldığını söylemek lazım çünkü Galatasaray'da taşın altına elini koyanlar ve fark yaratması beklenenler gençler ya da genç ağırlıklı yeniler…

Hatayspor forvet hattındaki iki kayıp yüzünden geçen sezonun gerisine düşmüş. Lobzhanldze'nin varlığına rağmen orta saha geçişlerinde uzun oynamaları onlara top kayıpları getirdi. O kayıpların birinde de Galatasaray derine attığı topla beraberlik golünü buldu. Nelsson tertemiz stoper. Galatasaray'daki ilk maçında genç yaşına rağmen pozisyonları iyi süzen futbol aklı ve hamle gücüyle formayı aldığında bırakmayacağına gösterdi. Onun yanına Boey'i de ekleyelim… Hücumda sorun Kerem ve Feghouli'nin top ayaklarına geldiklerinde oynamaları ve orta sahada Cicaldau'nun frekansının takımının üzerinde olmasıydı. Cicaldau oyunu iyi okuyor ama basit oynarken ona eşlik edecek adamlar onun pas üçgenini kuruyorlar mı, işte bu soru işareti.. Sezon başı sancılıdır. Fenerbahçe de önceki gün son nefester kazandı. Milli ara öncesi 3X3 puan zirvede herkesin hedefi. Van Aanholt kornerleri kötü kullandı yerine giren Ömer'in asisti Luyindama'nın kafası galibiyeti getirdi. Galatasaray'ın önündeki yol uzun ve yokuş… Arkasına bakan önündeki çukuru göremez. Telekom'un yetişmeyen zemini, Marcao, Oğulcan vs. her şeyi arkalarında bırakmaları gerekiyor çünkü bu takımın araftan çıkması için gençlerin galibiyetlerin getireceği özgüvene ihtiyacı var.