ST. Johnstone ve Giresunspor maçlarında alınan skorlarla, 'Bir raya girdi' diyebileceğimiz Galatasaray'da bu maçta cezalı olsa da Marcao'nun yarattığı kriz, elbette ki takımı etkileyecek. Giresun maçında stoperlere yapılan baskıya çözüm bulunamaması, Taylan'ın top kayıpları, Galatasaray'ın eksileri… Ancak takım oyununa büyük katkıda bulunan Diagne ve kalitesiyle Feghouli'nin rakip için büyük tehdit olduğu ortada. Rangers elbette bir PSV değil ama deplasmanda oynadığınız ilk maçı telafi edecek kadar sağlam bir takım savunması, hücumdan çok daha önemli.



Trabzonspor, Roma defansını geçmeli

AVRUPA randevularında en zorlusu elbette ki Trabzonspor'un… Jose Mourinho'nun takımı Dzeko'yu kaybetti ve yeni santrforları Tammy Abraham ancak rövanşa yetişecek. Defans göbeğinde de Smalling sakat. İtalyan ekibinin orta sahasında Cristante, Veretout, Zaniolo ve Pellegrini dörtlüsü, ön tarafta da Mkhitaryan tehdidi var. Trabzonspor'un iki eski Romalısı, Peres ile Gervinho, o ligin usta isimlerinden Marek Hamsik ve Malatya'da 5 gol atan görkemli forvet hattı ilk maçta Mourinho'nun defansını geçerse tur şansından bahsedebiliriz.



Sivasspor evinde mutlak kazanmalı

DANIMARKA Ligi'nde 5 maçta mağlubiyeti olmayan, 11 gol atan Kopenhag, Avrupa sahnesinde de 4 karşılaşmada 14 gol atarak Sivas'a rakip oldu. Konya'ya karşı hücumdaki verimsizlikle, Kopenhag'ı elemek zor. Rıza Çalımbay'ın takımı yoğun fikstürden etkilendi. Max Gradel'in çözmesi gereken bir 90 dakika. Kopenhag'ın geride kalan iki turda evindeki maçları 4-1 ve 4-2 kazandığını unutmamak lazım. Bu yüzden Sivasspor evinde taraftarının da desteğini alarak mutlak ve mutlak surette kazanmalıdır.



Fenerbahçe 'Eledik' skorunu bulabilmeli

SERDAR Dursun ve Enner Valencia'nın yokluğunda çare gibi görünmese de tek alternatif Samatta'ydı ama o da listeye yazılmadı. F.Bahçe de G.Saray ve Sivas gibi ters fikstürde olan bir İskandinav ülkesini çekti. Rakibin oynadığı resmi maç sayısı 6… Deplasmanda gol avantajı kuralı kalktığından itibaren iç saha maçlarında ev sahibi takımların maksimum risk alıp ilk karşılaşmadan turu ceplerine koyma fikri ağır basacak. Bir yıl sonra Kadıköy'de taraftarın desteği ile Fenerbahçe'nin Finlandiyalı rakibini 'Eledik' skoruyla buradan göndermesi gerekir.