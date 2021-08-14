Maçın başında N'Koudou topu tavana astığında dönüp arşive bakma ihtiyacı hissettim. Tribünlerden son kez yükselen 'Golll' haykırışının üzerinden 17 ay geçmiş. Mart 2020 Beşiktaş- Ankaragücü gol Adem Ljajic. Bir ligin son şampiyonu için en iyi transfer eldeki kazanmış kadroyu korumaktır. Beşiktaş'ın Rosier ve Ghezzal'ı bonservisiyle takıma kazandırmış olması, Salih transferi ve Aboubakar'ın yerine aynı kalibrede bir santrfor beklerken Kenan Karaman ile yaratılan kadro derinliği. Sadece futbolcular sakatlanmaz, müzisyenlerin de mazereti olur. Bir senfoni orkestrasında 1-2 müzisyen yedeklendiğinde şef ustalığıyla geceyi kurtarır. Dün Beşiktaş, sezonun ilk haftası olmasına rağmen geçen sezonun devam filmini çekti. Larin ve Aboubakar yokken ve taraftarın önüne çıkan Ghezzal'ın fazlasıyla heyecanlı ziyadesiyle zamana ihtiyacı varken…

Ç.Rizespor geçen sezondan geriye düşmüş. Beşiktaş'ı ısrarla geçiş oyununda göbekten yarmaya çalıştılar ama kanat oyuncularının da dörtlediği orta sahadan kolay kolay geçiş bulamadılar. Bülent Uygun'un takımı için nasıl oynadı sorusunun cevabı 'Santrforu Remy kaç pozisyona girdi. Ersin kaç pozisyon kurtardı' da saklı. Bu da tahmin ettiğimiz gibi sıfırdan hallice. Sergen Yalçın ikinci yarıda değişikliklerle ve tabelanın da etkisiyle oyunu güzel soğuttu. Ve geçen sezonun 19 gollü adamı Larin'in kenardan gelip tabelayı belirleyen vuruşu. Sezonun ilk resmi maçı, yolu gözlenen bir santrfor, 11'e girecek olan bir Alex Teixeira ve İstanbul'un sıcak ve nemli bir akşamı. Son şampiyon için 3-0 kazanmaktan güzel ne olabilir ki.