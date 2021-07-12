Almanlar'ı elediği üçlü defansı iyi top yapan İtalyan orta sahasına karşı oynayabilmek için tercih eden Southgate hasatı erken yaptı. Bir finalde geçiş oynaması beklenen takımın 2. dakikada öne geçmesi gibisi yoktur. İngilizler sürekli topun arkasında kalabalık kalıp İtalyanlar'a alan bırakmazken İspanya maçında da sorunlu olan orta sahası ve grup maçlarından sonra santrforu Immobile ile İtalya, İngiliz duvarını yıkmakta zorlandı. Devre biterken Bonucci'nin 35 metreden attığı şut Mancini'nin takımının özetiydi aslında. İngilizler'in 2. yarıda Grealish ve Sancho'yu oyuna alıp İtalyanlar'ın fişini çekebilme ihtimalini Southgate'in risk almayan planına takıldı. Sahanın en kısası Insigne'yi forvetin merkezine koyan Mancini takımının en iyisi Chiesa'ya bel bağladı. Top yapan İtalyanlar golü serbest vuruşun karambolünde buldular. Müthiş temponun içinde yorulan orta sahalar değişikliklerle tazelense de İtalyan cephesinde kalite, bir adım geri gitti. 51 maçlık serüvende çok iyi futbol gördüğümüzü söyleyebilirim. Finaldeki mücadelede de buna yakıştı. Avrupa Şampiyonası'nın finallerinde 1960'ta SSCB dışında kimse ilk 45 dakikasını yenik kapattığı bir finali 90 dakika içinde kazanamamıştı. Dün de İtalyanlar'ın bunu başarması zordu. EURO 2020'de eleme turlarında final dahil 15 maçın 8'i uzatmaya gitti. 1976'dan beri ilk kez bir final penaltılara gitti. İtalya turnuvada oynadığı futbolla kupayı sonuna kadar hak etti. Önceki gece Maracana'da Brezilya'dan sonra dün gece de Wembley'de İngilizler evlerinde yıkıldılar. Wembley'de Şampiyonlar Ligi kupası kaybeden Mancini'nin futbolcuyken hiçbir şey kazanamadığı İtalyan Milli Takımı'na 30 yıl sonra bu stadyumda kazandırdığı kupa bir başka anlamlı…