KRALİÇE ELİZABETH BU KEZ TRİBÜNDE YOK



90 bin kapasiteli Wembley'de bu akşam tribünlerde 60 bin taraftar olacak. İtalya'dan gelmelerine izin verilen taraftar sayısı 3 bin ama 350 bin İtalyanın yaşadığı Londra'da EURO 2020'nin gayriresmi ev sahibi İngilizler'den ne kadar yer kapabileceklerini yine maç saatinde göreceğiz. İngiltere'nin 1966'da kazandığı Dünya Kupası'nı kaptan Moore'a veren, EURO 1996'nın galibi Almanlar'a kupayı takdim eden 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in finalde olmayacağı ve maçı Buckingham Sarayı'nda takip edeceği açıklandı.





FİNALDE NE OLUR?

İNGİLTERE: Almanlar'ı devirdikleri maçta üçlü savunmayla oynayan İngilizler'in, yetenekli 3 orta sahaya sahip İtalyanlar karşısında bugün yine 3-4-3'ü tercih edip etmeyeceklerini santra düdüğüyle göreceğiz ama yarı finali 4-2-3-1 ile oynayan Southgate'in geçiş oyununu seçeceğini ve topa daha fazla sahip olan tarafın İtalyanlar olacağını söylemek zor değil. 10 golün 5'ini kafayla atan İngilizlerin, Chiellini-Bonucci'nin varlığına rağmen kısa boylu orta sahası ve forveti İnsigne yüzünden korner ve serbest vuruşlarda bulacağı pozisyonlar maçın kilitlerinden biri. Kafa toplarında etkili üç isim Kane, Maguire ve Stones, rakip defansın dengesini her an bozabilecek Sterling ve Saka ve ara paslarıyla ince işler yapan Mount. Orta sahasında savaşan iki adamı Philips ve Rice, hücuma sağlam destek veren bekleri Walker ve Shaw ve kalesinde Pickford ile İngilizler finale hak ederek geldiler.

İTALYA: Öne geçtiği maçlarda bile hücumdan taviz vermeyen ve kendi tarihine karşı devrim bir futbolla finale yürüyen İtalyanlarda Mancini'nin oyun planının alfa adamı Spinazzola'nın sakatlanıp eve dönmesi elbette en büyük handikapları. Üç yıl önce alt ligde oynayan sağ bek Di Lorenzo, hızlı Sterling karşısında büyük sınav verecek. EURO 2012 finalinde de sahada olan Bonucci- Chiellini'nin büyük imtihanı ise İngilizler'in yüksek topları olacak. İspanya'ya oyun üstünlüğünü verdikleri yarı finalde orta sahasındaki Jorginho, Barella ve Verratti üçlüsü bilinen kalitelerinin altında kalmıştı. Wembley'deki finalde kısa İtalyan orta sahasının top yapması ve forvetlerin bitiremedikleri atakların dönüşünde hızlı çıkacak İngilizler'e set çekmesi gerekiyor. İtalyanlar'ın en güvendikleri isim EURO 2020'ye yedek kulübesinde başlayan ama sonra baba mesleği futbolda ustalaştığını gösteren Chiesa... Gününde olduğunda Insigne'nin geçemeyeceği bek yok dünyada. Ve büyük sıkıntı... Grup maçlarında alkışlanan ama eleme turlarında vasatı aşamayan ancak milli takım kariyerinde attığı gollere saygıdan dolayı formayı başkasına kaptırmayan Ciro Immobile…



144 YILLIK TARİHTE İLK İTALYAN RAKET

Londra bugün spor tarihinin en özel günlerinden birine ev sahipliği yapacak. Bir tarafta Wembley'de EURO 2020 finali, diğer tarafta Wimbledon'da erkekler finali. 11 Temmuz'u İtalyanlar için özel yapan İngiltere ile oynayacakları final olmayacak sadece. Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 144 yıllık tarihinde ilk kez bir İtalyan tenisçi, finale yükselmeyi başardı ve 25 yaşındaki Matteo Berrettini, Grand Slam'lerin usta ismi 34 yaşındaki Novak Djokovic karşısına çıkacak. Sporseverlerin saat 16:00'da Wimbledon'ın çimlerinde başlayacak olan rüya gibi günü, saat 22.00'de Wembley'de ilk düdüğü çalacak İngiltere-İtalya finali ile son bulacak.



NASIL GELDİLER?

Gruptaki ilk maçında son Dünya Kupası'nın finalisti Hırvatistan'ı tek golle geçen İngilizler, 8 hücum girişimiyle sönük kalmışlar, ikinci maçlarında İskoçya ile oynadıkları "derbi"den golsüz berabere ayrılmışlardı. Son maçta galibiyeti getiren gol Çekler karşısında yine Sterling'den gelmiş ve İngiltere Son 16'da kendisi için erken finali oynayacağı bir rakiple karşılaşmıştı: Almanya… Panzerler'in kendi futbollarından uzak olduğu akşamda Sterling ve Kane'nin golleriyle beklenenden de kolay kazanan İngilizler çeyrek finalde Ukrayna'yı 4 golle yıkarken, kafa golleriyle şov yaptılar. Yarı finalde rakip turnuvanın en sevilen takımı olmayı başaran Danimarka idi. Frikik golüyle geriye düştükleri Wembley'deki 90 dakikayı 1-1 berabere bitirmeyi başaran İngilizler, Sterling'in kazandırdığı çok tartışılan bir penaltı ve Kane'in golüyle tarihlerinde ilk kez finale geldiler… Eleme grubundaki tüm maçlarını kazanan ve "Yenilmez" unvanıyla turnuvaya gelen İtalya, açılış maçında 'Bizim Çocuklar' karşısında EURO 2020'de neler yapabileceğinin bir ön gösterimini yaptı adeta. Roberto Mancini'nin İspanya'ya, İspanya'dan fazla benzeyen ama İtalyan kalmayı başaran takımı, gruptan 3 galibiyetle çıkarken Son 16'da turu geçmeleri beklenenden zor oldu. Golsüz biten 90 dakikanın ardından İtalya'yı öne geçiren Chiesa ertesi gün ülkede halk kahramanı olurken, İtalyanlar'ın çeyrek finaldeki rakibi FIFA sıralamasının bir numarası olan Belçika idi. 14 hücumla domine ettikleri maçtan 2-1 galip ayrılan İtalya, yarı finalde favori olduğu İspanya karşısında bu turnuvada ilk kez rakibi daha iyi oynadı dedirtti ama penaltılara giden maçta Olmo ve Morata kaçırınca, Mancini ve öğrencileri Wembley'e bu kez finale çıkmaya hak kazandılar.



96'DA SOUTHGATE VE 2012'DE İTALYA

Bir tarafta Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez finale yükselen ve 1966 Dünya Kupası dışında müzesinde kupa olmayan İngiltere, diğer tarafta bu kupayı sadece bir kez 1968'de kazanan İtalya. İki ülke için de bu finalden filmi geriye sardığımızda özel hikâyeler bizi karşılıyor. EURO 1996'ya ev sahipliği yapan ve yarı finalde Almanya'ya elenirken penaltılarda tek kaçıran isim olan Garry Southgate, İngiltere'nin o gün istenmeyen adamı bugün ise teknik direktörü. Çeyrek asır sonra Almanlar'dan rövanşı alıp onları evine erken gönderen İngilizler'in karşısında EURO 2012 finalinde 4-0 mağlup oldukları İspanyollar'ı penaltılarla kupa dışına iten İtalyanlar olacak.



MATTEO BERRETTİNİ DJOKOVİC'E KARŞI

Wembley'deki dev finale 6 saat kala bir başka büyük final Wimbledon'da yaşanacak. 25 yaşındaki Matteo Berrettini, 3. kez katıldığı Wimbledon'da finalde karşısında 30 Grand Slam finali oynamış Novak Djokovic'i bulacak. İtalya'nın spor tarihine adını Grand Slam turnuvası kazanan olarak yazdıran ise 1976 yılında Paris'te Rolland Garros'ta şampiyon olan Adriano Panatta… 4 büyük turnuvada (Grand Slam) 316 maç kazanan ve 45 maç kaybeden Djokovic ve 30 maç kazanıp 12 kez kaybeden Matteo Berretini'nin Wimbledon finalindeki randevuları saat 16:00'da (TRT SPOR)…