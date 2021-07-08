Mancini, İtalya'yı finale çıkardı. Bunu nasıl başardı?

Üç yıl önce 70 yaşındaki teknik direktör Ventura'nın, İtalya'nın gol atması gereken play-off rövanşında oyuna almak istediği De Rossi'nin hocasıyla, "Gol lazım. Beni değil, Insigne'yi al" kavgası hafızalarda. 60 yıl sonra Dünya Kupası'na gidemeyen İtalya, 2018'de 53 yaşındaki Mancini ile beyaz sayfa açtı. Mancini 3 yılda 60 futbolcuyu milli takıma çağırdı, bir oyun planı vardı, bunu ezberletti. Orta sahasında ayağına top yakışan adamlar ve hızlı kanatlarıyla biraz İspanya oldular ama İtalyan kaldılar. Usta stoperlerinden vazgeçmedi ve ortaya yenilmez bir takım çıktı.

İtalya basını nasıl gördü bu galibiyeti? Çizme'de hava nasıl?

İtalyan medyası turnuva öncesinde temkinliydi ve şampiyonluk için Fransa, Almanya ve hatta Portekiz'den sonraya kendilerini yazıyorlardı. Bizi devirdikleri açılış maçında yakaladıkları hava, sayfalara, sponsor reklamlarına da yansıdı. Futbolcular milli marşı büyük coşkuyla okuyorlar, Mancini takımı topladığında çıkan görüntü, poster gibi sayfalara taşınıyordu. İspanya'nın oynadığı futbola şapka çıkardılar ama Mancini'nin takımının Çizme medyasına attırdığı manşetlerden mutluluk akıyordu. 2006 Dünya Kupası'nı kazandıklarının ertesi günü La Gazzetta "Her şey gerçek" manşeti atmış, 1.5 milyon satmıştı. Şimdi yine bir rüyadalar ve Wembley'deki finalden bakalım nasıl uyanacaklar?

Kupayı kazanabilirler mi?

Galler, Türkiye ve İsviçre maçlarının ardından eledikleri Avusturya... İtalyanlar'ın gerçek testinin Belçika olduğu söyleniyordu. Kazandıkça kazanası gelir bazı takımların. İspanya karşısında topu rakibe verdiler, Luis Enrique'nin kalabalık orta sahalı oyununda İtalyanlar'ın orta üçlüsü büyük pres yedi ama Mancini'nin elinde silah çok. Finalde de rakipleri kim olursa olsun bu kez pas oyunu oynayıp topa fazla sahip olacaklar. Kupayı bir kez, 1968'de kazanan İtalyanlar, en son 2012'de İspanyollar'ın muhteşem jenerasyonuna 4-0 ile boyun eğmişti. Bu kez karşılarında bu seviyede bir takım yok ama işleri kolay değil. Oyun orta sahada kazanılıyor ve Verratti- Barella-Jorginho üçlüsünün İspanya maçındaki performansın üzerine çıkmaları şart.



EFSANELER KULÜBESİ!

EURO 2020'de normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta İspanya'ya penaltı atışlarında 4-2 üstünlük kurarak finale yükselen İtalya'nın başarısı teknik heyetteki eski futbolcularında yatıyor. İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin ekibinde İtalyan efsane oyuncular yer alıyor. Mancini, futbolculuk döneminde Vialli ile Sampdoria'da 8 yıl takım arkadaşlığı yaparken, Evani ile 4 yıl aynı formayı terletti. 13 sene Inter'de görev yapan 68 yaşındaki Oriali ise; Mancini, Vialli ve Evani'den yaşı nedeniyle daha tecrübeli bir isim olarak dikkat çekiyor.



'RÜYA GERÇEĞE DÖNÜYOR'

İtalya Milli Takımı'nın başarısı, ülke basınında geniş yer buldu. La Gazzetta dello Sport, "Festival" manşetini atarken, Tuttosport, "Aslanlar" başlığıyla çıktı ve 120 dakikalık gerçek bir savaşın ardından gelen, acı çekilerek kazanılan bir zafere imza atıldığını yazdı. La Repubblica ise, "Şampiyonluk rüyası gerçek olacak" ifadelerine yer verdi.