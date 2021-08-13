Molde'ye turu getirecek 0-0, 1-1 ve 2-2'nin yeni kuralla tarihe karışmasıyla Trabzonspor için bu maç geçen sezon pandemi nedeniyle tek ayaklı oynanan elemelerden farksızdı. Abdullah Avcı'nın takımının transferde erken davranması ve ideal on birini bu tur öncesi belirlemiş olması en büyük avantajıydı. Geçen yıl gol yollarındaki takımın Molde karşısında 3 gol bulduğu ama savunma olarak da geçmişini aratıp 3 gol yediği ilk maçın ardından yapılması gereken takım savunmasıydı. Yaptılar da… Trabzonspor bitiremediği ataklardan daha hızlı geriye dönerken Molde'nin de geçişlerine set çektiler. İlk çeyrekte Trabzonspor'un direkten dönen topundan sonra Molde'yi kendi yarı sahasında 40 metreden çaresizce şuta zorlamak ve rakibinin çoğalmasını önlemek oyunun rengini belli etti

Kapanan rakipler karşısında pas trafiğinde hızı yükseltmek zorunda Trabzon. Top ayağına geldiğinde hızlanan Gervinho ve bildiğimiz yeteneklerini esirgeyen Nwakaeme ile tabelayı bulmakta zorlanan Trabzon ilk yarıyı biri isabetli 9 hücumla bitirdi.

İkinci yarıdaki oyunun Abdullah Avcı'nın geçen sezon ligde deplasmanlarda oynattığı oyunun bir benzeri olduğunu söylemek lazım. Elbette bunu 4 farklı oyuncuyla oynarken zamana da ihtiyacı var. Bakasetas'ın işi tabela, usta işi korneri golü getirirken bütün yolların Roma'ya çıktığı 90 dakikanın kalan bölümünde Trabzonspor geçiş oyununu biraz daha iyi oynasa son çeyrek formaliteye dönerdi. Değişikliklerin 3 blokta yapıldığı, uzun süren sakatlığın olmadığı maça +7 ekleyen hakem kadar, o dakikalarda 3 değişiklik hakkı varken oyunu soğutmayan Avcı da sonda gelen beraberlik golünde hatalıydı. Tur Trabzonspor'un hakkıydı, penaltılarla geldi. Jose Mourinho yönetimindeki Roma'yı geçmek zor elbette ama Roma'yı devirmek için önce Roma ile karşılaşmak için gerekli skoru, turu almak mühimdi…