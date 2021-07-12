Barcelona ile her şeyi kazanan Messi, Maradona ile yapılan her karşılaştırmada, “Ama Arjantin ile kupası yok” diyenlerin dillerinden düşmüyordu. Sonunda hedefine ulaştı

İlk finalini kaybettiğinde 20 yaşındaydı. Brezilya, 2007'de Copa America finalinde Arjantin'i 3 golle ezmişti. 2010 Dünya Kupası ve 2011 Copa America'da finale uzaktan baktı. Brezilya'daki 2014 Dünya Kupası öncesinde artık sezonda 60-70 gol atan bir süper stardı ve Barcelona ile her şeyi kazanan Messi, Maradona ile yapılan her karşılaştırmada, "Ama Arjantin ile kupası yok" diyenlerin dillerinden düşmüyordu. 13 Temmuz 2014 akşamı Maracana'da Almanya uzatmalarda finali 1-0 kazanırken, Dünya Kupası'na uzaktan bakan Messi'nin fotoğrafı spor arşivlerine gitti. Barcelona ile 10 lig şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi, 7 Kral Kupası, 8 İspanya Süper Kupası, 2 Avrupa Süper Kupa, 3 Dünya Kulüpler Şampiyonası kazanan, 8 kez gol kralı olan, 6 Altın Top alıp, 6 kez de Avrupa gol krallığına uzanan Lionel Messi, 34 yaşına gelmiş ve Barcelona ile biten kontratını yenilemeden Brezilya'daki Copa America'nın yolunu tutmuştu. 2015 ve 2016'da Şili'ye penaltılarla kaybettikleri iki Copa America'dan sonra bu kez kazanabilecek miydi? Arjantin'in yükselen virüs vakaları, Kolombiya'nın da siyasi kriz nedeniyle çekildiği ve turnuvaya 10 gün kala iptali konuşulan turnuva, ezeli rakipleri Brezilya'da başladı. Neymar'lı Brezilya ile Messi'li Arjantin'in finali herkesin beklediği finaldi. Tekmelerin havalarda uçuştuğu, 41 faulün çalındığı 90 dakikanın sonunda, Arjantin 28 yıl sonra bir kupa kazanmış, Messi de milli formayla ilk kupasını kaldırmıştı. 7 yıl önce finalde kaybettiği Maracana'da... Brezilya tarihte ilk kez evinde Arjantin'e kaybetti, 1950'de Maracana'da kazanan Uruguay ve 2021'de Arjantin… 1960 doğumlu Maradona ikisini de göremedi. Bir okurumun bana sorduğu gibi: Messi'nin Arjantin ile kupa kazanması için Maradona'nın bu dünyaya veda etmesi mi gerekliydi?



10'UN ARTIK KUPASI VAR

Dünyanın en iyi futbolcuları arasındaki yarışta "Milli takım ile başarısı yok" denilerek Maradona, Pele ve Cristiano Ronaldo arasına alınmayan Messi, bu zafer ile birlikte rüştünü ispat etti.



HEMEN EŞINI ARADI

Karşılaşma sonrasındaki sevinçlerin ardından Lionel Messi, telefonunu aldı ve yeşil zemine oturdu… Hemen eşi Antonella'yı arayan yıldız oyuncu, ailesi ile görüntülü konuşup sevincini paylaştı. Bu arada Barcelona'da Messi ile birlikte forma giyen Arda Turan da sosyal medyadan eski takım arkadaşını tebrik etti.