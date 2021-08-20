Dün sabah G.Saray'ın gündeminde ilk sırada Marcao'nun kadro dışı, 2. sırada maç öncesindeki basın toplantısında Fatih Terim'in Marcao hakkındaki açıklamaları ve üçte ise Başkan Burak Elmas'ın Marcao için görüşleri vardı. Her yer Marcao iken Brezilyalı stoperin 8 maçlık cezası da karşılaşma oynanırken açıklandı. Gündemin devamında Türk Telekom Stadı zemininin takvimdeki iki maça yetişmeyeceği haberinin ardından "öte yandan" G.Saray, Avrupa Ligi eleme maçında Randers'a konuk oluyor satırlarını okudunuz. Bir futbol takımının maçı "öte yandan, bu arada" diye başlayan bir haberde yer alıyorsa sıkıntı büyüktür. Formunun zirvesindeki Diagne ve fazla kilolarına rağmen kalitesiyle son maçta sivrilen Feghouli kulübede. Arda, Babel ve Falcao da vardı... Şehre bu büyük yıldızlar geldiği için maça bilet alan ev sahibi takım taraftarı ve gurbetçilerimiz "ağır" ağabeyleri ancak son 30 dakikada görebildiler. G.Saray'da "o eski halinden eser yok şimdi" şarkısını çaldırtan çok futbolcu var. Bir bireysel hatasına rağmen 3-4 net kurtarış yapan Muslera'yı bu listeye dahil etmiyorum ama Yedlin, Taylan, Emre Kılınç, Emre Akbaba ve Mostafa'nın iyi zamanlarından çok uzakta olduğu bir G.Saray'ın düşük bütçeli bir takım karşısında bile zorlanacağını tahmin etmek zor değildi. İlk 45 dak-i kada dikine oyun ve Kerem'in güzel golü dışında kenarına artı iliştirilecek bir futbol gerçeği yok. İstanbul'da Galatasaray turu geçer ama hem lig hem de Avrupa Ligi için sanki bilgisayarı yeniden başlatmak, ön belleği temizlemek ve takımda-transferde tarayıcının geçmişinde kâbus-sıkıntı ne varsa silmek lazım. Aksi takdirde mavi ekranla karşılaşacaklar…