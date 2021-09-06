Fedakarlığın babasını yapmış!

Vergilerle maliyeti 14 milyon Euro’yu bulan Bosnalı yıldız, 2024’e kadar sözleşmesi olmasına ve parasını tıkır tıkır kazanacak olmasına rağmen indirime gitti

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya liste vereceği son gün yaptığı transfer büyük ses getirmişti. 2020'de İtalyan ekibi Juventus'ta 6.5 milyon Euro kazanan, Barcelona'ya maliyeti brüt 14 milyon Euro olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'in, ekonomik sıkıntısı herkes tarafından bilinen Beşiktaş'a gelmesi bu yüzden de büyük şaşkınlıkla karşılanmıştı. Siyah-beyazlılar oyuncuya net 2 milyon 750 bin Euro ödeyeceğini açıklarken, Pjanic'in yaptığı fedakârlık da ortaya çıktı.



EN DEĞERLİSİ OĞLU VE FUTBOL

Barcelona, vergilerle maliyeti 14 milyon Euro'yu bulan Pjanic'i, teknik direktör Ronald Koeman da istemeyince kiralamaya sıcak baktı. Ancak oyuncuya önemli bir şart koştu: "Beşiktaş'a gitmek istiyorsan maaşında yüzde 50 indirim yapmak zorundasın." Barça'dan ayrılığı sonrası oyuncunun Marca'ya verdiği röportajda kurduğu şu cümleler bu teklifi neden kabul ettiğini aslında gözler önüne seriyordu: "Barcelona'da sıfır dakika süre almaktansa oynayacağım bir yere gitmek istedim. Benim için bu hayatta önce çocuğum, sonra futbol geliyor.



İNDİRİMLE HERKES KAZANDI

PJANIC'IN 8.5 milyon Euro'luk maaşında yaptığı yüzde 50'lik indirim sonrası Beşiktaş 2 milyon 750 bin Euro gibi bir rakama dünyaca ünlü oyuncuyu renklerine katarken, Barcelona da vergilerle 14 milyon Euro gibi bir rakamdan kurtulup sadece 1 milyon Euro ödeme şansını yakaladı. Bosnalı oyuncu, yaptığı büyük fedakârlıkla hayatında en önemli şey dediği futbolu saha kenarında izlemeyip, sahada oynama şansı buldu. Beşiktaş dünyaca ünlü bir yıldızı alıp, yarışacağı kulvarlarda güçlendi. Türk futbolseverler, Pjanic'i canlı olarak izleme şansı yakalamış oldu.



PERŞEMBE ÜMRANİYE CUMARTESİ MAÇ

Pjanic, Bosna Hersek Milli Takımı ile oynayacağı maçların ardından çarşamba günü İstanbul'a gelecek. Takımla ilk idmanına perşembe günü çıkacak ve cumartesi günkü Malatyaspor karşılaşmasının kadrosunda görev bekleyecek.