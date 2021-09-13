İkinci yarı için Galatasaray sahaya döndüğünde tabelayı 0-2'ye getiren Emre Kılınç sakatlık yüzünden soyunma odasında kalmıştı ama milyonların sorusu ve merakı "Morutan neden çıktı?" idi. 90 dakikanın kaderini de önce iki takımın zayıf halkaları ardından Terim'in tercihleri belirledi. Geçen sezon G.Saray bu sahada kazanırken 4-6- 0'da merkezde Oğulcan bir tercih değil mecburiyetti. Terim geçiş oyununda iki yabancı santrforunu yanında oturtup Halil ile başlarken hem o maçtan hem de Roma'nın oyun planından ilham almıştır. Avcı'nın da iki bekini çıkarmadığı ve rakip sahaya oyunu yıkmaktan imtina ettiği dakikalarda G.Saray'ın genç kadrosunun ön alanda yaptığı baskı hatayı ve golü getirdi. Ev sahibinde aksaması sürpriz olmayan İsmail ve Gervinho'nun yokluğunda hazır olmadan sahaya sürülen Abdülkadir Ömür'ü devre bitmeden kenara alan Avcı tabelada farkı bire indirince soyunma odasına umutlu gitti.

G.Saray'ın ön tarafındaki genç oyuncular temaslı oyunda fiziklerinin zayıflığının kurbanı olurken, hiç maç oynanamış Aytaç ile hantallaşan Galatasaray orta sahası 2-2'ye bol bol davet çıkardı. Zayıf halka Yedlin'in dağılan kanadını Nwakaeme bol bol işledi ama asıl öldürücü darbeleri vuran büyük usta Hamsik oldu.

G.Saray yorulan Halil'i önce kanada alıp çakılı santrforlarından birini Trabzon göbeğinin üstüne oynatsa, 70'den sonra çok daha net pozisyonlar bulabilirdi ama Taylan-Aytaç-Berkan orta sahasıyla 2-2'yi tutmaları bile başarıydı. Trabzon da G.Saray da kolay gol yiyor. G.Saray iki haftadır 2-0'dan 4 puanı çöpe atarken Milli Takım'ın Letonya ve Karadağ maçlarını hatırlattı. Trabzon net 8+3 kurbanı. Sol bek problemi can sıkmaya devam edecek.