Norveç maçı ve dünkü karşılaşmanın ilk yarısı bittiğinde Milli Takım, 30 orta yapmış, sadece biri isabetliydi. Ligde Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı haftada Başakşehir ve Alanya'ya kaybederken 38 ve 37 orta ile rakiplerine tek bir gol bile atamamıştı. Aynı hataları yapıp, farklı sonuçlar bekliyoruz. Norveç maçında kötü oyunun aktörlerinin cezalıların dönüşü dışında değişmemesi, doğrusu ilginçti. Letonya karşısında ilk maçta 2 farklı öne geçip aynı Karadağ karşısında olduğu gibi berabere kalmayı başarmıştık. Rakibin Avrupa'nın 5 büyük liginde oynayan futbolcusu yok. İki stoperleri 1.90 boyunda ve biz kariyerini defans arkasına sarkarak bulduğu gollerle yapan Burak'a orta yaptık. Rıdvan Yılmaz varken Caner Erkin'le başlamak, orta sahada pozisyon bile alamayan Orkun'u 11'e koymak bütün bunlar Güneş dönemi sonrasında doğrusu hayal kırıklığı. Stefan Kuntz ilginç bir şekilde değişiklikleri geciktirdi. Yardımcılarıyla birlikte oyunu okumakta bu kadar zorlanıyorlarsa gelecekte de işimiz zor.



ZİNCİRLEME KAZALAR

EURO 2020 sonrası büyük travmayı Karadağ maçıyla atlatmalıydık, tersi oldu ve zincirleme trafik kazası gibi arka arkaya bu sonuçlar geldi. Son dakikada gelen penaltı golü umutları sürdürüyor olabilir ama Milli Takım'ın yeni teknik kadrosu, alınan 4 puana rağmen ve milli takımın ortaya koyduğu futbol hayaller yerine gerçeklerle ilgilenmemize neden oluyor. Burak 45'te kenara gelmeliydi, 90+7'de penaltı alıp, galibiyeti getirdi.