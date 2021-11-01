Galatasaray'ın birinci santrforu kim bilmiyoruz, derbide geçiş hücumlarında Diagne'yi kullandıktan sonra set hücumu oynayacağı maça Halil ile başlamak sanırım bir kafa karışıklığı... İlk yarıda Morutan'ın golüne kadar da Terim'in takımının sorunu buydu. Halil şık oyuncu ama iki stoper arasında eziliyordu... Morutan'ı forvet arkasına almak yenilik, Kerem ve Barış'ı bildiklerinin aksine ters kanatlarında kullanmak Gaziantep'in kafasını karıştırmak için yeterli miydi? Galatasaray ilk yarıyı bitirdiğinde 1-0 öndeydi ama iki ası yoksun Beşiktaş'ın Hatay deplasmanında geliştirdiği 9 hücumun iki gerisindeydi...

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada Galatasaray kazanıp yukarı tırmanmayı hedeflerken kadrosunda en çok para kazanan ve en yetenekli iki adamından biri Feghouli'yi oyuna soktu... 4-1- 4-1'de oyuna daha fazla sahip olmaları gerekiyordu ama Gaziantep buna engel oldu. Erol Bulut'un takımı, iki oyuncusu Dicko ve Muhammet üzerinden geliştirdiği hücumlarda "Sergio Ramos'a takıldı... Koşmak iyidir ama işi kalite bitirir... Feghouli'nin nefis ara pası ve geçen hafta derbinin takımı adına en iyisi Kerem'in maçın fişini çeken gol vuruşu... Cicaldau ve Morutan kalite adamlar ancak maç içinde kaybolmaktan vazgeçmeleri gerekiyor. Terim ve ekibinin Van Aanholt'a da ara pas yasağı getirmesi lazım çünkü Hollandalı'nın ayağının ayarı yok... "Sergio Ramos görünümlü Marcao'nun Galatasaray'ın en iyisi olduğu maçı "Galatasaray 2-0 kazandı"dan 3 puan çıkar ama gelecek haftalar için büyük harfli umut çıkmaz... Bu takıma Commodore 64'ü hatırlayanlar için not düşeyim: Kafa ayarı lazım...