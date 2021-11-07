40. dakikaya kadar 7 puan öndeki Abdullah Avcı'nın beraberliği de cebine koyup geldiği maçta planı işliyordu. Beşiktaş, defansını önde kuran Trabzonspor karşısında Şampiyonlar Ligi ve Galatasaray maçlarındaki gibi büyük baskı ile başlayamamış ve pozisyon bulmakta zorlanan taraftı. Ghezzal'ı ilk yarıda oyuna sokamadılar. Trabzonspor da Nwakaeme'yi... Her şey olmasa da çok şey devrenin son 5 dakikasında oldu. Önce Larin kaçırdı, ardından Umut'un topuna dokunamadılar ve kontratakla Trabzonspor, Ömür'le tabelayı değiştirdi.

İkinci yarı teknik adamların satrancı olacaktı. Bütün büyük maçların ilk yarısında soyunma odasına önde gidemeyen Beşiktaş'ın bu kez en büyük handikabı Lizbon'da oynadıkları 90 dakika ve 5 saat yolculuktu. Sergen Yalçın, son 30'da takımı tazeleyecekti ama Trabzonspor'un sol bekteki kanayan yarası, Kartal'ı güldürdü. Beşiktaş'ta oyuna sonradan girenler inandırıcılıktan uzaktı. Bu kez Avcı'nın hamleleri geldi ve oyun Rus ruletine döndü.

VAR'ın müdahil olup çağırabileceği iki tartışmalı pozisyon var maçta. O odada gerçekten ne yapıyorlar merak ediyorum.

Savunma dörtlüsünde Hugo dışında ideal 11 oyuncusu bulunmayan, Bakasetas'ı ilk yarıda kaybeden Avcı, son dakika golüyle geçen yıl olduğu gibi yine Vodafone Park'tan galibiyetle çıktı. 12 haftada son şampiyona 10 puan fark atmak büyük iş. Beşiktaş ise 2 aydır eksikler ve takıma döndüklerinde eksik kalanların hikâyesi ile oynuyor. Galatasaray derbisi hariç.