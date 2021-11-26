Ligde 13 haftada bir maçta 4 gol atmamış Galatasaray'ın nasıl olur da bu seviyede bir maçta Marsilya gibi bir takımı dörtlediğinin cevabı attıklarından çok yakaladığı ve Diagne'nin direkten dönüp kaçırdığı pozisyonda saklıydı. Halil yerine Diagne tercihi, santrforu orta saha derinine gelen, rakip defansı taşıyan meşgul eden oyunuyla Fransızların dengesini bozdu. Taylan-Berkan ikilisi sahada olunca Cicaldau da ceza sahasına sızacağı yakınlıkta oynuyordu. Avrupa ritmini ilk dakikadan itibaren sahaya koyan Terim'in takımı karşısında Sampaoli'nin Payet-Cengiz ve Rongier'den yoksun 11'inde oyunu yönlendiren Guendouzi tribünlerin ilk maçtan numarasını not düştüğü adam olunca ıslıkların arasında boğuldu. Pres ve kontrataktan iki gol çıkaran G.Saray karşısında Marsilya'nın iki topu direkten döndü ama Arjantinli teknik adam ilk yarıda ne topa sahip olmada ne ikili mücadelelerde ne de elbette tabelada istediğini alamadı... Fransızların sol kanadını ilk yarıda otobana çeviren G.Saray 2. yarıda bu kez rakibinin sağ kanadını çökertirken, defans göbeğinde Marcao-Nelsson ikilisi çizgisini koruyordu. Morutan'ın top tutmakta zorlandığı orta sahayı önce Feghouli'nin golü rahatlattı. Ardından VAR'ın iptal etmesi gereken penaltı geldi. Derbi hüsranı sonrasında dolu ve ateşli tribünler, Marsilya'nın göbekte çoğalan hücumlarına Berkan- Taylan müdahalesi ve santrfor gibi santrfor Diagne'nin gol atmasa da takım oyununa verdiği müthiş katkı... G.Saray, Avrupa'da emin adımlarla yürüyor. Buradaki doğrularını lige yansıtabilse depara da kalkar ama her şey önce kafada sonra adalelerde...