Oyunu orta sahalar kazanır ve dün Galatasaray bir kez daha orta saha yetersizliğiyle yüzleşti. Beşiktaş derbisinde ve Konya maçında da iyi pas yapan rakip oyuncular, Galatasaray'ı sıkıntıya sokmuşlardı. Dörtlü defansla sahaya çıkan Fenerbahçe, geriden Sosa ve ön tarafta İrfan'la oyunun momentumunu ev sahibine vermedi.

Kontrataktan golü bulan Galatasaray, sonrasında üç geçiş hücumunda doğru pasları yapamayınca amatör bir golü kalesinde gördü. Kendi yarı sahasından çıkan Mesut'u marke edememek, doğrusu bir futbol intiharı. Cicaldau saklanıyor, Morutan güçsüz ve takım tamamen Kerem'in ayaklarına bakıyordu. En önde Halil sevdası dün de olmadı. Fatih Terim'in değişiklikleri yine gecikti.

Fenerbahçe'nin 70'te İrfan ve Sosa'yı oyundan alıp üçlü defansa dönmesi Rus ruleti gibi bir karardı. Pereria, o dakikadan itibaren 1 puana razıydı. Aanholt'un kaçırdığı pozisyondaki kötü oyunu, orta sahadaki Berkan ve Taylan'ın bir derbiye yetmeyen oyunları, ev sahibi ekibin sonunu hazırladı.

İrfan Can takımını sırtladı ve Mert Hakan da çok çalıştı. Mesut, beklenenin fazlasını yapıp hem golünü attı hem de ilerde top tuttu. Derbiye kadar 1.5 gol ortalaması ile oynayan Galatasaray'ın, rakibinin kalesinde genç Berke varken bile 2. golü bulamaması Terim'in takımı adına her şeyin özeti.

Büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe bir tünelden başı dik çıkarken Galatasaray'da soru şudur: Tek forvet Halil ile Galatasaray, Brentford'un pilot takımı mıdır?