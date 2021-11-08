G.Saray sol kanattan iki orta ile gol aradığında ceza sahasında sarı-kırmızı formalı futbolcu yoktu ve dakika 15'ti. Sol kanatta Babel başlamış arkasında "ortacı" Ömer ve gezgin ama yürüyen forvet Halil Dervişoğlu hepsi iki metrekarelik alan içindeydi bu pozisyonlarda... G.Saray benzer bir hatayı Kayseri deplasmanında da yaptı, milli ara öncesi zirvenin 10 puan gerisinde kalmış bir takım, sahasında mağlubiyeti olmayan kağıt üzerinde taş gibi kadroya sahip Karagümrük karşısında rotasyon lüksüne düşmemeliydi. Bu "genç" kadro sadece Avrupa Ligi için kurulmadı... İlk yarı bittiğinde iki kafacı santrforu kenarda olan G.Saray 14 orta yapmıştı, maçı da "2021 bitiyor ve G.Saray hâlâ Ömer'in ortalarıyla gol aramaktan başka bir plan üretmiyor" ışığında 41 ortayla bitirdiler... Fatih Terim'in Halil ısrarını anlamak mümkün değil. Halil topu aldığında "iyi dönüyor" diye sahadaysa futbol böyle bir oyun değil. Sırtında damacana su taşıyormuş gibi ağır, sahada yürüyen ve ancak kanada kaçtığında topla buluşan bir hücumcuyla oynuyorsanız orta sahanızdaki iki oyuncuyu ceza sahasına sızdırmalısınız... Yanlış 11, geciken değişiklikler, yanlış kramponlar, amaçsız ortalar, Ömer'in ayağına bakan G.Saray... Farioli, 8+3 kıskacında yaptığı değişiklikleri. Fatih Terim ise elinde ne kadar forvet varsa sahaya sürdü ve bir bireysel hatayla ancak 1-1'i buldular. Bu G.Saray, ocak ayından sonra iyi futbol oynar-oynamaz, bunu bilemem ama bildiğim, bu futbol ve Fatih Terim'in tercihleri sürerse ocak ayında Trabzon ufuk çizgisinde kaybolmuş olur...