Hafta başında sakatınızı, cezalınızı bilir taktik çalışmalarınızı buna göre yaparsınız ama pandemi döneminde testi pozitif çıkanlar, teknik adamları son dakikada mutlaka B planına zorluyor. Dün Sivas'ta da öyle oldu. Trabzonspor'da Nwakaeme ve Siopis bu yüzden kadroda yoktu ve Avcı, yeni transferlerinden Visca'ya 11'de, Yusuf Erdoğan'a da ikinci 45'te şans verirken uzun yarışta derin kadronun da önemi ortaya çıktı.

Konya'da Gradel ve Fajr'ın yokluğunda kazanmış Sivasspor'un geçiş hücumlarıyla Trabzonspor'u zorlayacağı ortadaydı. Rıza Çalımbay'ın ikili mücadelelerde güçlü takımı, Avcı'nın takımının bitiremediği hücumlarda özellikle ilk yarım saatte sol kanadı iyi de kullandı. Gol de o kanattan ortalanan topta ve Uğurcan'ın büyük hatasından geldi. Visca sağ kanadı alınca solda şans bulan Abdülkadir, Trabzonspor'un stoperi Hugo'yu kovalamayan Sivas'a 4 dakika sonra cezayı kesti. Brezilyalı, nefis ara pasıyla Abdülkadir'in koşu yoluna topu attığında dakika 24'tü. Dorukhan aksıyor, Bakasetas çizgisinin altında oynuyor, Marek Hamsik ise iki bölgede de savaşıyordu….

İkinci yarıyla birlikte yoğun kar yağışı sahayı teslim almaya başlarken 60'ta iki teknik adam da bu hava şartlarında beraberliğe razı olurdu. Maçın skoru da değişmedi zaten. Trabzonspor, ligin en zor deplasmanlarından birinde iki puan kaybetti diyebilmek mümkün değil. Avcı'nın transferin kalan günlerinde bir stoper isteyeceği kesin. Denswil, sol bekte olmuyor, yeni transfer Puchacz'ın ne vereceği önemli.