Abdullah Avcı oyunlarında gereksiz şişirme orta yoktur, pas trafiği en uygun pozisyonun peşinde koşar. Ligin ilk haftasında Malatya deplasmanında 5 gol atıp kazanan Trabzon maçı 4 ortayla tamamlamış, usta ayakların pas oyunuyla sezona "fırtına" gibi girmişti. Devre arasına girilirken Avcı'nın takımı en çok gol atan ve en az gol yiyendi ancak 19 maçta 36 gol atan takımının 2'nin altında kalan gol ortalamasından teknik direktörünün memnun olmadığına eminim...

Dün de bu istatistiklerin devamı bir maç izledik, bir farkla! Trabzonspor 25 orta üzerine çıktı ve bir o kadar hücum fırsatından üç direk arasına isabet eden top sayısı 6'da kaldı. 23. dakikada gelen gol peki kalan dakikalarda Malatya'nın oyuna ortak olmasını sağladı mı? Bu pratikte mümkün değildi çünkü Adem ve Tetteh'in olmadığı Malatya zaten sorunlu kadrosuyla Trabzonspor'a rakip olacak bir takım değildi. Yine de oyunu yüzde 71 ile kontrol eden Avcı'nın takımının ilk yarının son anlarında Kubilay'a bir fırsat verdiğini not düşelim..

Avcı sağ bekte performansını beğendiği Dorukhan'ı orta sahaya çekip Berat'ı yedek bıraktığı oyunda değişiklik için 82 dakika bekledi. Nwakaeme'nin dönüşü ve Visca'nın gelişiyle bakalım Avcı'nın takımı gol ortalamasını 2 üzerine taşıyabilecek mi?