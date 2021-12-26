Lider Trabzon'u mağlup etmiş tek takım Antalya'nın deplasman performansı, 55 gündür 3 puan hasreti çeken Galatasaray için yeteri kadar iştah kabartıcı olmalıydı. Taylan ve Cicaldau'nun olduğu maçlarda orta sahanın düşük performansını görenler için de bu ikilinin yokluğunu büyük eksik olarak yazmak abartılı olurdu ama çok koşan ama pası ancak Marcao'ya atabilen ve beli dönmeyen Aytaç ile zor bir maç bekliyordu ev sahibini.

Nuri Şahin'in takımı orta sahada Poli'yi maç boyunca aradı. Geçiş hücumlarında ve karşılamada İtalyan oyuncunun eksikliğine ara hafta oynamanın da yorgunluğu eklenince bitiremedikleri hücumda Marsilya gibi golü kalelerinde gördüler. Galatasaray istekli ama dağınık bir oyunla gitti soyunma odasına… İlk golün asistini yapan Kerem sahadaki en büyük futbolcu olduğunu hareketli topta destek ayağını düşürüp nefis plasesiyle farkı ikiye taşıdığında Galatasaray için maç bitti! Nuri Şahin 2. golden sonra 12 dakika geç kaldı değişiklikler için. Ceza sahasına daha fazla girdiler, ikinci yarıda topa daha fazla sahip oldular ama final paslarında yetersizlerdi. G.Saray tarihi bir farkla ilk yarıyı bitirdi! Transferlerin verimli olmadığı ortada. 7 maçtır kazanamayan bir takımın 21 yaşındaki futbolcusu 2. dakikada 118 dakikadır maçtaymış gibi yorgun, bezgin olmamalı. Halil Dervişoğlu çevre kontrolü yapmaktan uzak, bencil oyununu değiştirmek için gözünden ateş fışkıran Kerem'i örnek almalı… Berkan, Kenan Karaman ve Halil'in omuzlarındaki "milli" apoletleriyle G.Saray ve Beşiktaş'ın yaşadıkları ortada… Bu illüzyona son verip gerçeklerle yola devam etmeleri gerekiyor çünkü puan tablosundan daha gerçek bir şey yok bu ligde…