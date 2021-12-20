4'lü defans çıkıp Sosa, Crespo, Mert Hakan'lı orta saha ile oynayıp İrfan Can'ı 11'de başlatsaydı, kağıt üzerinde Beşiktaş'ın orta sahasına üstün olan Fenerbahçe, bunu 90 dakikaya yığardı. İrfan'ı skor yapmak için mi yoksa skoru tutmak için mi oynatırsınız? Aynı soru Beşiktaş'ta Oğuzhan için de geçerli. İşte maçın kilidi de budur. Fenerbahçe, penaltı golünden sonra orta sahada kurduğu üstünlüğü pozisyonlara çevirmek varken Josef'in golünde 3 kişi şuta hazırlanan Brezilyalı'yı seyretti. Fenerbahçe'yi öne geçiren gol yine Vida kaynaklı basit hataydı. Önder Karaveli derbinin atmosferinde ezilen Can'ın yerine Oğuzhan'ı alıp orta sahada oyun üstünlüğünü ele geçirdi. Tribünlerden İrfan Can tezahüratı yükselirken, sahanın yıldızı Josef tabelayı 2-2 yaptı. Taraftar mı daha iyi okuyor bu oyunu yoksa Vitor Pereira mı?

Fenerbahçe, değişikliklere ve arkasındaki müthiş tribün desteğine rağmen enerjisini son yarım saate yayamadı. İki cephe de son çeyrekte tüm cephanesini sahaya boşalttı. Sonuçta beraberlik kimseye yaramıyordu. Dün Kadıköy'de, önceki gün Nef Stadı'ndaki futbol, Trabzon'un neden bu kadar önde olduğunun da göstergesi.

Karaveli, iki maçta da iyi sınav verdi. Oyunu iyi okudu. Pereira için ise bu cümleleri kurmak zor. Teknik adam arayan Beşiktaş gibi duruyor ama galiba gerçekten araması gereken takım Fenerbahçe.