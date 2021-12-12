Zirvede puan farkı çift haneye ulaştıktan sonra Avcı'nın cesur oyunu skoru bulup, oyunu kontrol eden bir yapıya dönüşmüştü. Karagümrük maçı sonrası Trabzonsporluları Adana Demir maçına davet etmesi de aslında maçın zorluğu kadar takımının enerjisinden memnuniyetsizliğinin belirtisiydi. Alanya'ya 3 atmış Antalya, dün önde büyük baskı ile başladı. Berat'ı bozdular ama kaptıkları topların final paslarını bitiremediklerinde kornerden gelen bir gole yenik düştüler. Abdülkadir Ömür'ü kulübede tutan Avcı, Nwakaeme'yi de sakatlık yüzünden kaybedince sahada maç kazandırabilecek adam Bakasetas'tı. Ancak ne o ne de Bruno Peres sakatlık sonrasında güçlerine dönebildi. Nuri Şahin'in takımı, sihirbazını kaybetmiş Trabzon'a 2. yarıda aynı tempo ile üzerine gidince oyunun hakimi oldu. Doğrusu, 'gol geliyorum' diyordu. Avcı da zaten bu yüzden Cornelius-Siopis değişikliği ile kaybettiği orta sahayı almaşa çalıştı ama nafile. Antalya'da Doğukan ve Ghacha kanatları çok iyi kullanırken Yusuf Sarı'nın bu seviyenin oyuncusu olmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Avcı, Kouassi'yi statü mümkün olsa dün oynatırdı. Trabzonspor, bu sezon G.Saray ve Alanya karşısında yenik duruma düşüp Konya'da ise öne geçtiği maçta 10 kişi kalınca, berabere kalmıştı. Bu takımın öne geçip kaybettiği son maç 25 Ekim 2020'de F.Bahçe karşılaşması. Çok uzun bir deplasman serisi ve ligde namağlup unvanı eksik, sakatlık ve kötü futbolla sona erdi. Avcı, neyi yapamadıklarının çok net farkında. Kadro derinliğini elbette sorgulayacaktır.