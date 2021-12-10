Fatih Terim'in basın toplantısında söylediği gibi 'İstanbul'dan farklı olmayacaktı.' Bir bireysel hata yapan yanacaktı. İki ihtimali cebine koyan Galatasaray, Cicaldau'nun yokluğunu hissederken, Diagne'nin merkezdeki oyunu takımı rahatlattı. Babel tercihi sürpriz görülebilir ama Terim'in tecrübeli ve fizikli Hollandalı'ya Emre Kılınç ve Morutan'dan daha dazla güvendiği ortadaydı. Oyunun gidişatına bakarsak bu da doğru bir tercih. Önceki gün şut idmanı bile yapamayan golcüsü İmmobile'yi sahaya süren Sarri, sezonun sorunlu adamı Luis Alberto'yu yine kulübede oturturken son dönemin eleştirilen adamı Felipe Anderson'a da forma vermemişti. Ama işler yolunda gitmediğinde bu iki oyuncuyu sahaya süreceğini Fatih Terim de biliyordu. Zaccagni'nin birebir pozisyonlarında zorlanan ancak göbeği iyi kapatan Galatasaray, geçiş hücumlarında yeterli değildi. Ama bu da Berkan-Taylan ikilisinin sürekli geriye oyunu ve Feghouli'nin bu bölgeyi kaldıramamasındandı.

Diagne'nin oyundan çıkması sahadaki müziğin sesini kısan Galatasaray karşısında mutlak kazanmak zorunda olan Lazio'yu hareketlendirmedi. Bu son 20 dakikada ev sahibi, oyunu kendi lehine döndürebilirdi doğrusu. Mohamed ve Luyindama ile son 7 dakikayı da bu depoyu yoka gerek iyi oynadı Galatasaray. Zor bir gruptu, bu gruptan namağlup ve deplasmanda gol yemeden çıkmak büyük iş. Fatih Terim ve futbolcularına tebrikler.