Galatasaray başkanlığı zor makam... Ünal Aysal, 40 yıl üye olmadığı kulübe üye olduktan 10 yıl sonra başkan seçildiğinde 90 milyon Euro takım bütçesi ile kendini alkışlatmaya çalışırken bir taraftan da aldığı rehin hisseleri Galatasaray'a geri satıyordu. Dursun Özbek döneminde bir garip sportif direktör maharetiyle ağır kontratların altına girilirken Özbek elini cebine atmış, Galatasaray'a döviz hesabından borç vermişti. UEFA ile kavgayı veren Galatasaray'ı men cezasından kurtaran, borçları TL'ye çeviren, iki şampiyonluk kazanan Mustafa Cengiz çok doğrusu, az yanlışıyla Galatasaray'ı düzlüğe çıkaran başkan oldu. Bu makamın yükü onun sağlığını aldı götürdü. Dün de aramızdan ayrıldı. Bir eş, bir baba, bir dede ve mert bir Anadolu insanı uğurlayacağız şimdi.





Galatasaray, Kayseri'de olduğu gibi dün yine anlamsız bir rotasyon ile Malatya'da sahaya çıktı. Trabzonspor maçını kazanmış, puan farkı 15'e çıkmış ve Galatasaray'ın mutlak kazanması gereken karşılaşmada orta saha 3 Türk oyuncudan kurulmuş. Mesele pasaport değil, yetenek... Fatih Terim'in bu kadrosu Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmak için kurulmadı. 14 haftada 14 puan geriye düştüğünüzde "8 de kapanır 18 de kapanır" söylemlerinizi doğrulayacak futbolu ortaya koymanız gerekiyor. Dün ikinci yarıda topuyla tüfeğiyle saldıran Galatasaray, rakibin üç direğine sadece 2 isabetli şut atabildi. Bu kafayla ligde fark 24 de olur.