Galatasaray oyundan düşmüş, Muslera iki net pozisyonu önlemişti. Her maç mutlaka bir bireysel hatası olan, yerine Nelsson alınan, haftalarca tribünde oturan Luyindama'yı, Marcao'nun yokluğunda sahaya süren Galatasaray teknik heyetinin elinde Alpaslan da var. (Golün öncesinde Diagne'ye yapılan penaltıda VAR odasında uyuyan Arda Kardeşler…) Ama dünkü mağlubiyeti getiren gol değil, öncesinde Muslera'yı katlanamayan diziyle soyunma odasına gönderen hata bir sezona bedel olabilir. Hem ligde hem Avrupa'da... Roma'dan sonra Sivas'ta roller değişecekti, değişti. Galatasaray, Lazio olmuş Sivas da Galatasaray. İlk yarıda %72 topa sahip olup rakip ceza sahasında sadece 5 kez topla buluşabilen ve 1 pozisyona giren Galatasaray'ın problemi belli: Set hücum oynayan takımlara karşı Berkan, Taylan rakibi kovalar ama oyun oynamaya niyetli olan taraf G.Saray ise bu 2 oyuncunun yapabildiği topu Luyindama'ya ve Nelsson'a vermekten ötesi değil. Kısacası ikisinin yaptığı işi bir oyuncu yapmalı. Feghouli'nin yürüdüğü, Kerem'in ilk 45'ten sonra tükendiği maçı geç gelen değişikliklerle Halil ve Emre Kılınç gibi hücum etmeyi 30 metreden şut çekmek sanan iki güçsüz futbolcuyla oynamak mağlubiyeti getirdi. Galatasaray lig yarışında yok. Olacak gibi de değil. Ama Avrupa'daki iddiası için Muslera'dan gelecek iyi bir habere ihtiyacı var. Sivasspor çıkıştaydı. Dün ilk yarıda değil ama ikinci yarıda aynı Lazio gibi Galatasaray'ın sağ kanadını çok yordular. Gol belki rakibin hatasından geldi ama hatayı kovalıyorlardı. Galarasaray bonservisine 8 milyon Euro ödeyip bir de kontratını uzattığı Luyindama'yı, ocak ayından sonra kadroda tutar mı! Tutmamalı...