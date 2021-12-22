Altı maçtır kazanamayan Galatasaray'ın Adana'da hırslı ve motive olması bir mecburiyet, kazanmak için de geçiş oynayan rakibi karşısında iyi ve pozisyon bitiren futbol şarttı. İyi futbol oynatmak da oynamak da bir taktik ve oyuncu kalitesi gerektirir. Adana Demirspor'un orta sahasındaki üçlünün yaş toplamı 101 idi ve karşılarındaki orta sahaya üstünlük kurdular. Cicaldau liderliğe soyunması gerekirken sahada geziniyor, Berkan da kısıtlı yeteneği ve oyun görüşüyle başı kesik vaziyette koşturuyordu ve elbette her uzun topu isabetsiz olan Taylan... Vincenzo Montella'nın takımı ilk yarının son çeyreğinde kontratakları arttırırken Yunus 'attıracakatacak'ın sinyallerini veriyordu. Maç eksiği olan Ömer ve Oğulcan'ın oyundan düşeceği belliydi, orta sahasında iki oyuncusu cebinde sarı kartla oynayan Galatasaray'ı Vargas ve Yunus ikilisi 5 dakikada iki golle nakavt etti.

Galatasaray'da transfer yanlışları, eksik oyun analizi, yetersiz idman, kaoslardan kaos beğenen bir yönetim ve kötü gidişe 7 maçtır son noktayı koyamayan Fatih Terim ve yardımcıları var. Olmayan ise, Giresun kalesinde olan G.Saray'ın ikinci kalecisi Okan Kocuk ve dün yetiştiği takıma futbol ve hayat dersi veren Adana Demirspor'da kiralık oynayan Yunus Akgün... Galatasaray'da ne var başka? Cüssesiyle kaleyi kaplayan ama kapatamayan kontratı yenilenmiş İsmail Çipe ile Babel, Feghouli ve Emre Kılınç. Bir de kiralık "Hayalet" Halil.

Geçen sezon 40 haftada 8 mağlubiyet alan Galatasaray, diyelim ki "yaşlı"ydı ama bu sezon 18 haftada 7 mağlubiyet alan ve puan tablosunun ikinci yarısında yer alan "genç" Galatasaray'ın da içi geçmiş... İş, işten de geçmiş...