Ara haftada dün ilk yarıdaki tempoyu kimse beklemiyordu. Baskıyla başlayan Göztepe topun arkasına geçip, geçiş hücumlarıyla oyunu devam ettirecek skoru bulmuşken temposunu düşürmedi. Beşiktaş'ın golünün evinde bir kontratakla gelmesi zaten çok şeyi anlatıyor. El Maestro'nun takımı güçlü, ayakları yere basan ama bitiricilikte ilk teknik adamından beri problem yaşıyor. İlk 20'de sırtı dönük aldığı toplarda kayıp yaşayan Oğuzhan, kanat beklerinin önünü iyi kapatan Göztepe'ye bol hücum fırsatı verdi. İlk yarıda orta sahaların by pass edilip çok hızlı geçildiği bir oyunda maç rus ruletine döndü. Göztepe kazandığı penaltıyı kaçırınca bir soruyla gittiler soyunma odasına: İkinci yarıda bu tempoyu devam ettirebilecekler miydi? Çok zordu, öyle de oldu... Önder Karaveli'nin iki maçın ardından sezonu bitireceği yönünde bir karar alınmaması Beşiktaş yönetiminin hatası. Ya devam edersiniz ya da yeni hocaya derbi sonrasında koltuğu teslim edersiniz. Karaveli yine doğru değişikliklerle kenarda sakin kalıp oyunu iyi okudu. Tabelayı kalite belirleyecekti. Ghezzal imza gollerinden birini filelere gönderdi. Topu alışı ve uzak köşeye vurmak için hareketlenişi ve nefis bitirişi... Batshuayi iyi niyetli, mücadele ediyor ama Aboubakar, Beşiktaş'ın sadece tabela yapan santrforu değil sırtı dönük top alan rakibi taşıyan silahıydı. Sergen Yalçın sonrası dün 3 puan (10 hücum), Kayserispor maçından çok daha zor geldi. Bir fark son saniyeye kadar Göztepe'yi (19 hücum) oyunun içinde tuttu... İki maçın ortak noktası Sergen Yalçın'ı seven ama Beşiktaş'ı daha çok seven takımını tribünden iten taraftarıdır.