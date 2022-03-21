Erol Bulut, santra düdüğüyle birlikte sahaya 12 oyuncuyla çıktığının farkında değildi elbette. Artı bir hakem değil, Galatasaraylı Berkan'dı... 7 günde 3 maçın ardından Torrent'in rotasyonunun daha derin ve özellikle orta saha göbeğine olması bekleniyordu. İki sağ bek olmayınca gençlik operasyonunun içine Gomis ile serpiştirilen Semih'in bir yerde lastik patlatacağı belliydi, yanıltmadı. Gaziantep'in üçlü savunması, orta sahanın kanatlarından yeterli savunma desteğini almadığından Kerem ve Morutan için boşalan alanlarda fırsat çoktu ama sağ kanatta Morutan "çizgisini" yine bozmadan oynadı. Kerem ise bildiğiniz Kerem... Golde müthiş sıyrıldı ve "al da at" dedi arkadaşlarına. Gaziantep'in yetenekli ayakları ilk yarıda sahne almazken, devreye Berkan girdi. Önce müsait pozisyonda Kerem'e vermedi, takımı 2-0'ı bulabilirdi. Ardından son saniyelerde serbest vuruşta adamını kaçırdı ama hataların hat-trick'i için bir tane daha lazımdı. Onu da ikinci yarıda penaltı yaptırıp "ligin saç baş yolduranları 11'indeki yerini sağlamlaştırdı. Torrent'in, oyundan düşeceği belli olan takımı için değişikliklerde geç kalması ya da ligde öne geçtiği bir maçı yine kaybetmiş olması artık sıradan hikâyeler… 17 Mart'ta üç kulvarda sezonu kapatmış Galatasaray takımı fena halde yönetimine benziyor. Daha fazlasını da beklememek lazım. Hakem Arda Kardeşler bu ligde çok maç yönetti ama futbolu hâlâ öğrenemedi. A Milli Takım ile Portekiz'e gidecek Kerem'in tendonlarına iki kez basan ev sahibi futbolcular kart bile görmediler.