İtalyan ve Fransızlar'ın ardından Almanlar'ın da 'Biz nerede yanlış yaptık' haykırışının gölgesinde yine iki İngiliz (Manchester City, Liverpool), iki İspanyol (Real Madrid, Villarreal) Şampiyonlar Ligi yarı finaline adlarını yazdırdılar…

50 bin nüfuslu şehrin 70 milyon Euro maaş bütçeli takımı Villarreal'in potansiyel final adayı Bayern Münih'i son 8'de evine göndermesi elbette sezonun en büyük sürprizi. Yakın geçmişte Real Madrid ile Juventus'u eleyen Ajax gibi onlar da önce Juventus'u ardından Bayern'i evlerine yolladılar.

Liverpool için yarı final beklenildiği gibi kolay geldi. Atletico Madrid'in ilk maçtaki 5+5 dizilişi ve katı savunmasına Guardiola eleştiri getirmiş bu da rövanşın gerilimini yükseltmişti. Atletico ikinci yarıda topuyla tüfeğiyle saldırdı ve Manchester City'e 'Adeta benim yıllardır yaptığım savunmayı bak şimdi sen yapıyorsun, sahandan çıkamıyorsun' dedirtti ama turu getiren Manchester'daki gol oldu.







Geçen hafta ligin zirvesinde karşı karşıya gelen City ve Liverpool hafta sonunda FA Cup'ta karşılaşacaklar ve önlerinde Paris'te muhtemel üçüncü bir maç ihtimali de var. Evet Liverpool, Villarreal karşısında elbette favori ama City'nin işi gerçekten zor. Çünkü Atletico Madrid'te olmayan Karim Banzema ve Modric gibi oyunun kaderini değiştirebilecek adamlar tarihte bu kupayı en fazla kazanmış Real Madrid'de var.

Meraklısına not; 12 dakika 10 saniye uzayan Atletico Madrid-Manchester City karşılaşması, Şampiyonlar Ligi tarihinin en uzun süren maçı oldu. Rekor, yine Atletico Madrid'in bir maçında bu sezon eylül ayında Milan deplasmanında 10 dakika 37 saniye ile kırılmıştı.