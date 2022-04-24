Bütün sezon galibiyet hasreti en fazla iki maçla (iki kez) sınırlı olan Trabzonspor'un Adana gibi zorlu bir deplasmana gelirken 3 puanı bir arada görmediği maç sayısının dört olmasını elbette en kolay "şampiyonluk stresi" tarif ederdi. O stres nefes nefese bir yarışta mı olur yoksa uzak ara lider olduğunuz puan tablosunda arkanıza bakmadığınızda mı? Avcı'nın takımının enerjisi düşmüştü, bu gerçeği sakatlıklar ve sürekli değişen kadro problemiyle bir araya getirdiğinizde dün 0-2'den maçın 2-2'ye ilk yarıda gelebileceğini de anlarsınız.. Avcı'nın 3 yerlide stoper Dorukhan tercihi, Peres'in 30'daki sakatlığıyla kalan bir saatte Ahmetcan'ı stopere getirdi. Visca son yılların en iyi devre arası transferiydi. Tabelacı Visca dün penaltı ve ikinci golde asistiyle kalitesini sahaya koyarken, Abdülkadir ve Kouassi hayal kırıklığı içinde ikinci yarı sahaya gelemediler…

Montella'nın takımı ilk 10 dakikada kaybetti. Vargas-Yunus ikilisiyle çok zorladılar ama ilk yarıda Yunus'un nefis şutunu çıkartan Uğurcan, Bjarnasson'un şutuna engel olup direkt tabelaya ortak olmalarını engelledi. Abdullah Avcı ikinci yarıda değişikliklerle geçiş oynayacak takımına doğru müdahalede bulunurken, Montella'nın, Balotelli'nin cezalı olduğu maçta eli dardaydı, Rize'deki hayalet Remy dün de ilk maçında penaltı kaçırdı. Yaşar Kemal Uğurlu iyi hakem değil, böylesine zorlu bir maçta ona görev verilmesi sezon boyunca süren MHK kaosunun bir tezahürü… Trabzon'da bayramın ilk günü haftaya cumartesi…