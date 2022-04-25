İki vukuat, kriz, kaos, skandal arası maç oynadığı bir sezon geçiriyor Galatasaray. Taraftarı da 'bitse' diye haftaları sayıyor. İstifa eden yöneticiler, garip CEO atamaları, yönetim koridorlarında eksik olmayan neyin danışıldığı belli olmayan danışmanlar, Guardiola'nın yardımcısı, Fiorentina'nın orta sahası, takımın eski santrforu, mahkemeye koşan Galatasaray ile alakası olmayan genel kurul üyesi, yeni başkan adayları... Bütün sezon hafta içindeki 5 günü bu öznelerin ve olayların yer aldığı manşetlerle geçiren Galatasaray'ın hafta sonlarında maçı olduğunu ancak maç sabahı hatırlıyordu taraftarı… Küme düşen Malatya'dan sonra yine küme düşmemek için çırpınan Altay'dı rakip. Aynı Malatya gibi gücü mukabilinde ne oynadığını daha iyi bilen taraftı. Pulgar'ın dikine temiz paslarından birinde Berkan'ın kaçırdığı topu Kerem'in soluyla bitirmesi tabelayı da belirledi, oyunu da… Babel kanadında top gelirse "On" tuşu yanan futbolcu, Emre Kılınç ikili mücadele kaybetme ustası, ayağının ayarı olmayan Berkan'ın bildik oyunu ve mecali olmayan Gomis… Torrent'in takımı maçı 20 uzaklaştırmayla bitirdi; ki Altay karşısında bunu başarmak da büyük "başarı!" Galatasaray'ın yeni yönetiminin, Torrent'e ve Gomis'e gelecek sezonun garanti kontratını veren ve kulübün 100 milyon TL'sini çöpe atanların kim olduğunu araştırıp ortaya çıkarması gerekiyor… Eski yönetimin menajerlik ücretlerini açıklayan Burak Elmas ve yönetimi bakalım Torrent ve Gomis testlerinden geçecek mi?