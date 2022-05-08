Küme düşen Altay'a deplasmanda ikinci yarıda şut bile atamayan Galatasaray dün Başakşehir karşısında devre arasına gittiğinde tek bir isabetli şutu vardı. Maçı da çerçeveye 4 isabetli şutla tamamladılar. Fatih Terim ile yolların ayrıldığı hafta ve öncesindeki 3 maçta 70 hücum girişimi yapmış takım Torrent döneminde bunun ancak yarısını başarabildi. Terim'in Galatasaray'ı da kaybediyordu ama hiç olmazsa bu kadar sıkıcı değildi.

Hücumda Cicaldau ve Berkan hayalet olunca 9 kişiyle oynayan Galatasaray'da tek plan Berkan üzerinden topu Kerem ile buluşturup onun hızı ya da çalımını beklemek. Başakşehir ilk yarıda birinci vitesten öteye çıkamadı. Muslera dışında sarı kırmızılı takımdan "iyiydi" denilebilecek oyuncu yoktu. Bu takım zımpara gibi ve Kerem'i de bitirmeyi başardılar.

Salvador Dali'nin 90 yıl önce insanlığa olan hediyesidir "Belleğin Azmi" adı verilen tablo. Eriyen saatlerle hem sıkıcılığı hem de insanın unutmamak için direndiği bir dünyayı resmetmiştir Dali. Galatasaray'ın futbolunu izlemek zaman kaybı, saatleri eritecek kadar sıkıcı. Zaten bu Galatasaray yönetimi ve Torrent de en az Salvador Dali kadar gerçeküstücü ve onların ortaya koyduğu bu tablo için taraftarların belleklerinin azmini görecekler... Bu sürreel tablodaki tek gerçek ise Torrent'in tazminatının bir seferde değil 10 taksitte ödenebilecek olması.

Tebrikler Galatasaray yönetimi!