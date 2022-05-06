Futbol tarihinin en büyük geri dönüşlerine sahne olan Santiago Bernabeu’da bir destan daha yazıldı. City’li futbolcular, Real Madrid 1-1’i bulduğunda kaybedeceklerini anlamış gibiydi. Ve bu sonuca en çok sevinenlerden biri de 2018’in rövanşının peşinde koşan Liverpoollu Mohamed Salah oldu

Carlo Ancelotti 17 yıl önce İstanbul'da tarihi finalde dramatik bir biçimde Liverpool'a kupayı kaptırdıktan sonra bir daha o finali hiç banttan izlemedi... Ve yıllar içinde çok kez "Bana futbolda 3-0 garanti skordur diyemezsiniz" diye o İstanbul akşamını hatırlattı. Oysa ki Ancelotti, Liverpool'dan rövanşı 2 yıl sonra Atina'daki finalde almıştı. Evvelsi gece sahaya "5 büyük ligde şampiyon olan tek hoca" unvanı ile çıktığında karşısında Real Madridliler'i son 15 yılda en çok üzen hoca Pep Guardiola vardı.







City'nin 100 milyon Euro'dan fazla para verdiği Grealish atsa 2-0 olacak ya da ilk maçta Mahrez'in kaçırdığı üç net fırsattan 1-2'si gol olsa bu rövanşın hesabı başka olacaktı. Ama Real kalecisi Courtois'nın dediği ve milyonların da ekranda gördüğü üzere 1-1 olduğunda City'li futbolcuların üzüntüsü ve telaşı sanki final biletini kaybetmiş gibiydi. 84 saniyede attıkları iki golle futbol tarihinin en büyük geri dönüşlerinin sahne aldığı Santiago Bernabeu'da bir destan daha yazıldı. Ancelotti beşinci finaline çıkacak. Pep Guardiola ise 2011'de Barcelona ile kazandığı kupadan bu yana 6 kez ya final kapısından döndü ya da finalde kaybetti.



SALAH'IN BEKLEDİĞİ FİNAL

Kupa 1 tarihinde Real Madrid-Liverpool finali Paris'teki finalle en çok oynanan maç olacak. 1981'de kupayı Liverpool kazanmış, 2018'de Zidane yönetimindeki Real Madrid, Liverpool'u devirmişti. O 90 dakikanın futbolseverlerde kalan en önemli hatırası Sergio Ramos'un, Mohamed Salah'ı ikili mücadelede sakatladığı andı.







Şimdi Mısırlı yıldız elbette rövanş peşinde. Kariyerine Paris Saint-Germain'de devam eden Ramos ise büyük bir ihtimalle o gece Paris'te tribünde olacak. İngiltere'de merak edilen ise Manchester City'nin bu travmanın ardından kalan haftalarda takipçisi Liverpool'a lig şampiyonluğunu kaptırıp kaptırmayacağı... Eğer ligi de verirse yaz tatilini bir klinikte geçirmeleri kuvvetle muhtemel...