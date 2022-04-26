Valerien İsmael'in golsüz Giresunspor deplasmanının ardından ligin ikinci yarısının en golcü takımlarından Kasımpaşa'yı kalesinde gol görmeden devirebilmesi zor ihtimaldi. 5 Şubat'taki Trabzon deplasmanından bu yana her maçta rakip fileleri havalandıran Kasımpaşa'nın orta saha üçlüsünün maç eksiği olan Pjanic'e fazla geleceği ortadaydı. Önde baskıyı Güven ve Ghezzal ile yaparken Batshuayi'yi orta saha derinine çeken Beşiktaş, Alanya gibi pasla çıkan bir takım karşısında olmadığından bu presten çok da verim almazken, rakibi özellikle sağ kanadından Rıdvan'ın arkasındaki boşlukları arıyordu.

Vida ilk golde kolay vurdurttu, ikinci golde hata hem ona hem de çıkmayan Ersin'e yazar. Üçüncü gol ise Rıdvan'ın yerine oyuna giren Umut Meraş'ın bireysel hatasından geldi.

Valerien İsmael'in üçlü defans ısrarında Beşiktaş forvet arkasında adam tutamadığından oyunun kilidini çözmek Ghezzal'a kalıyor. O da dün ilk yarıda ortalıkta görünmezken Kasımpaşa iki farkı bulmuştu. 60'tan sonra dörtlü defansa dönülse de Kasımpaşa kalesinde Ertuğrul'un maçı sadece iki kurtarışla bitirdiğini ve 23 uzaklaştırma yapan defansın çok da zorlanmadığını not düşmek lazım.

Farklı yenilgi Beşiktaş'ın Avrupa hedefine vurulmuş bir hançer. Sami Uğurlu'nun kulübesinde 15 gol atmış Umut Bozok var ve sahada Muleka sadece attıkları değil oyunuyla da Beşiktaş defansını perişan etti. Son şampiyonun 20 atan adamı Larin kontrat krizinde, en yürekli adam Atiba ise kulübede… Böyle olduğunda rakibin çelmesine gerek yok, zaten siz kendi kendinize atmış oluyorsunuz…