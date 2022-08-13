İlk yarım saat geride kaldığında Trabzonspor sağ kanatta presle kazandığı ve Visca'nın Cornelius'a al da at dediği pozisyon dışında hücumu solundan yapıyordu. Bakasetas sol içe yerleşmiş, Trezeguet ve arkasında Eren rakibi zorluyordu. Bu kurgudan golü de buldular ama pozisyonun başlangıcı ofsayta takıldı VAR'da...

Avcı geçen sezon bir stoperi ve bir kanadını sezon içinde kaybetti. Hugo ve Hamsik'in uzun süreli sakatlıklarını da hatırlayalım. Bu sezon farklı, salı akşamı Parken'a çıkacaklar. Dün Hamsik yokken Dorukhan'ın da gıda zehirlenmesi orta sahayı genç Doğucan'a bıraktı. Onun yenemediği heyecanı da sağ içte oyunu yok etti ve ardından Visca'nın sakatlandığı pozisyon...

Hatayspor yeni hocasıyla ve eksilen kadrosuyla karakterli oyun ortaya koydu. Siopis gibi Hatay'da da 10'da cebine sarı kart koymasına rağmen 35'lik Ribeiro takımını ayakta tuttu ama bitiricilikteki zaafları ikinci yarı cezalandırılmaya açıktı.

Abdülkadir'in oyuna hareket ve kalite getireceği kesindi. Nefis bir vuruşla takımını öne geçirip tribünlere de nefes aldırdı. Kilitlenen maçları yıllardır bir şekilde çözen Nwakaeme'nin dün kulakları çınlamıştır ama Trezeguet bir başka futbolcu. Son vuruş yerine temiz asist düşündüğünde Trabzonspor'a katkısı artar. Kopenhag maçı öncesi ligde 6 puan önemli ve değerli, diğer tarafta ise iki haftadır takımın en iyisi Siopis ve fişin zor çekilmesi... Bu takıma Bardhi ve Bartra'dan daha fazlası lazım.