Fenerbahçe taraftarı için bu dizilişin çok değil geçen sezon acı bir hatırası vardı. 30 Eylül'de Avrupa Ligi'nde Pereira'nın Fenerbahçe'si sahaya 3-4-2-1 dizilişiyle çıkmış, ortanın solunda Ferdi, önde yine Rossi oynamış, orta saha göbeğini Gustavo ve Mert Hakan kontrol etmeye çalışmıştı. O gün geçiş oynayan Olympiakos dün King'in attığı golün bir benzerini Tiquinho ile bolmuş öndeki 2+1 hiç orta saha derinine gelmeyince skor ikinci yarıda 0-3'e gitmişti. Austria Wien elbette ki Olympiakos'un yarısı kadar bir takım, belki de o kadar da değil… Jesus'a Avusturya ekibinin analizi geldiğinde Portekizli teknik adam "Elimdeki oyuncu havuzundan hangi 11'i de çıkartsam biz bu takıma tur vermeyiz" demiştir. Adana Demirspor maçı için 3-4 kritik oyuncuyu dinlendirmek, yenilere şans tanımak ya da paslanan Crespo'nun şans bulması... Bütün bunlar kağıt üzerinde iyi fikirler… Rakip, Fenerbahçe kalesinde hücum bitirmeyi bırakın, 3 pası biraz da presin etkisiyle yapamayınca maçın rengi daha ilk 20 dakikada belli oldu. King'in golüyle takım 1-0 öndeydi ve tek sorun 45 dakika boyunca oyuna hiç girmeyen Serdar Dursun'du. Soyunma odasında sert bir fırça yediği belli, ikinci yarıda orta saha derinine geldi, spiker adını anmaya başladı ve tabelayı belirledi. Fenerbahçe'nin en değerli adamı Ferdi Kadıoğlu. Sol bek, ortanın solu, sağ bek ve ortanın sağı. Ferdi'ye hangi görev verilse o bölgenin adamından formayı kapıp vermem dercesine futbol oynuyor. Austria Wien'in adı var kendisi yok olmuş, o da onların problemi… Bizim bildiğimiz Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde…