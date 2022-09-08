Çok özel bir golcü!

Özel hayatları 24 saat sosyal medyada olan, golcülüğü tartışılmaz Mauro İcardi ve eşi Wanda Nara yeni bir sayfayı İstanbul’da açıyor. Hep konuşuldular, konuşulmaya da devam edecekler

Arjantin'de Rosario şehrinde 1987'de doğan çocuğun futbol yeteneği ülkeye yayılmıştı ama büyüme hormonlarında yaşadığı sıkıntı, tedavi için onu ve ailesini Barselona'ya savurduğunda 13 yaşındaydı. Ondan 6 yaş küçük bir başka çocuk Rosario'nun sokak aralarında futbol oynarken 9 yaşına geldiğinde ailesi Kanarya Adaları'na göç etti. İkisi 2007'de Barcelona'da buluştuğunda Messi, A takımda Rijkaard ile uçuşa geçmiş ve bir yıl sonra Pep Guardiola göreve geldiğinde de Mauro İcardi, U17 takımına transfer edilmişti. Messi de İcardi de İtalyan kökenliydi ama birlikte 13 yıl sonra PSG formasını giyeceklerini o gün biri söylese dünya inanmazdı.



DAHA 20 YAŞINDA MANŞETLERİ SÜSLÜYORDU

Mauro İcardi'yi Barcelona altyapısından kiralayan Sampdoria, genç takımında golleri sıralayınca Arjantinli'nin bonservisini aldı. İki yıl kaldığı Sampdoria'da bir zamanlar Larsson sakatlandığı için yarım sezon Barcelona forması giyen bir Arjantinli ağabey golcü ile yolları kesişti: Maxi Lopez. Güney Amerika'da bir televizyon yıldızı olan Wanda Nara ile evli ve 3 çocuğu olan Maxi'nin ilişkilerinin yolunda gitmediği Arjantin medyasında manşetleri süslerken İcardi, bonservisinin yarısına 5 milyon Euro ödeyen İnter'in yolunu tuttu. Sene 2013'tü ve daha 20'sindeki İcardi için İtalyan gazeteleri ve magazin dergileri başka manşetler atıyordu. G.Saray'ın eski hocası Prandelli o günlerde İtalya Milli Takımı'nın başındaydı ve İcardi'ye davet yolladı. O günlerde Wanda ile flörtü ortaya çıkan Arjantinli, Prandelli'ye "Arjantin için oynayacağım" diye olumsuz yanıt verdi.







REYTİNG MAKİNESİ GİBİ HEP GÜNDEMDE

Wanda Nara bir televizyon yıldızı, o yıllarda yükselen sosyal medyada bir fenomen, kozmetik ve moda alanlarında girişimci ve aynı zamanda yeni evlendiği eşi İcardi'nin de menajeriydi. Victoria-David Beckham çiftini özleyenler için Arjantin versiyonu ekranlardaydı. İkiliye gelen bol sıfırlı reklam teklifleri, yoğun kullandıkları Instagram sayesinde kolay takip edilen hayatları... Wanda-İcardi çifti bir reyting makinesiydi. İnter'deki ikinci sezonunda 22 golle kral olan İcardi, 6 sezonda sadece son sezonunda 30 maçın altına (29) düştü ve 2017-18'de de Lazio'lu İmmobile ile gol krallığını (29 gol) paylaştı. 24 yaşında otobiyografisi 'Her zaman ileri'yi çıkardığında "Daha ne yaşadın ki" diyenlere aldırmadı. Çünkü ona kitap çıkarma baskısını yapan yayınevi de biliyordu ki "İcardi satardı."



ANTONİO CONTE İCARDİ'NİN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ

2019 yılının ocak ayında yıllık 4.5 milyon Euro kazanan İcardi'ye İnter yeni kontrat için 6 milyon Euro teklif etti. Wanda Nara 10 milyon istedi. Milano'da ipler gerilmişti, 100 milyon Euro serbest kalma bedeli olan İcardi'nin Real Madrid'e gideceği konuşuldu ama İspanyol devinin, önce Ronaldo, sonra Mbappe hayalleri de o dönemde başlamıştı. Antonio Conte göreve geldiği takımlarda işe başlarken kelle almasıyla meşhurdur. İki sezonda 25 mağlubiyet almış Juventus'a gelip namağlup şampiyon olduğu sezon başında bir Brezilyalı orta sahayı, ABD'deki kampa götürmeyip kapıyı göstermişti. O sambacı kiralık Galatasaray'a gelen Felipe Melo idi. Conte, İnter kaptanı İcardi'nin üstünü Lukaku transferiyle çizdi. Menajeri Wanda Nara köşeye sıkışmıştı ki iki Rosario doğumlu forvetin PSG forması giyeceği günlerin kapısı açıldı. Önce İcardi girdi o kapıdan. 2020 yazında ise Messi artık PSG'deydi.









SEÇİMİ İZLEYENLER YAPACAK

Devler Ligi'nde PSG formasıyla ilk golünü G.Saray'a atan İcardi, Messi-Mbappe-Neymar üçlüsünün ardında geçen sezon yedek golcüydü artık. 3 sezonda da 30 maçın üzerine çıkamadı. 219 maçta 124 gol attığı İnter'den sonra PSG kariyerine G.Saray'a gelirken 92 maçta 38 golle ara verdi. Kanarya Adaları'nda başlayan Barselona-Cenova-Milano-Buenos Aires-Miami-Paris arasında süren bir hayat illa ki renklidir. İcardi'nin hayatı biz normal insanlar için çok ama çok renkli… Ceza sahası için ölümcül bir bitirici, büyük golcü ve iki çocuk babası 29 yaşında bir adam ve tartışmas ı hiç bitmeyecek gibi duran özel hayatı, sahada kimi zaman tembel bulunan oyun karakterine sahip İcardi arasında bir tercih yapmak ise okuyanların ve izleyenlerin tercihi.



İSTANBUL İNLEDİ

Galatasaray'ın sansasyonel transferi İcardi, dün gece özel uçakla geldi. Eşi ve menajeri olan Wanda Nara ve çocukları ile birlikte İstanbul'a ayak basan Arjantinli forvet, Atatürk Havalimanı'nda kendisini bekleyen onlarca coşkulu taraftara üçlü çektirdi. O anlarda İstanbul'da yer yerinden oynadı. İcardi, "Yaklaşık 2 aydır Erden Timur'la konuşuyorduk. Çok mutluyum, sonunda bitti. Şimdilik 1 sene geldim. Büyük başarılar kazanmak için geldim" dedi.



BUGÜN İMZALIYOR

Galatasaray'ın dün gece İstanbul'a getirdiği Mauro İcardi bugün detaylı sağlık kontrollünden geçirilecek. Ardından kiralık sözleşmesini imzalayacak olan Arjantinli santrfor, hemen takıma katılacak. PSG'deki 8 milyon Euro'luk maaşının 3.5 milyon Euro'sunu sarı-kırmızılılar karşılayacak. Kalan ücreti ise Fransız kulübü ödeyecek. Kontratta satın alma opsiyonu bulunmuyor.