Taraftarın önünde Başakşehir'in tek hücuma boyun eğiyor, derbide ezeli rakibin 75 dakika oyunu kontrol ediyor ve İstanbulspor 86'da senden 2-2 beraberliği alıyorsa kimse Ghezzal ya da bir başka oyuncunun yokluğunu sorgulamaz. Çünkü 3-0 önde iken 3-3'e gelen maçta inanılmaz değişiklikleri yapan da Alanya'da rakibin ikinci yarıda topa yüzde 82 sahip olmasına da sebep olan da sensin, Beşiktaş'ın teknik direktörüsün...

Valerien İsmael'in takımı, dün 3 maçtır süren galibiyet hasretine son verdi Giresun'da ama dönüş yoluna bol bol fakat'lar bıraktı. Hakan Keleş'in oyun kurmakta zorlanan takımı karşısında ön alan baskısı formülü elbette geçerliydi ama bu baskının yeterli olmadığı da ortadaydı. Beşiktaş'ın baskısından net pozisyon çıkmazken kaçan penaltı ve ardından Adana Demirspor formasıyla da bu golleri arayan Tayyip Talha'nın sayısı...

İsmael'in takımı, hücumlarda aceleci olmaktan vazgeçmiyor. Elbette bunda sahada gezinen Dele Alli'nin pas istasyonu olamaması ya da Redmond'un isabetli bir transfer olmamasının da payı var. Oyunu tutan ya da tutmaya çalışan da Josef'in tecrübesi ve Tayfur'un dinamizmi oldu. İlk 45'te tek hücumu olan Giresunspor'un ikinci yarıda topa yüzde 57 sahip olup 7 hücum geliştirmesi ve beraberlik golünün çok ince bir ofsaytla iptali İsmael'in çözemediği sıkıntılarının tezahürü elbette. Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'ın hocasının çözmesi gereken çok problem var.