Sahne artık gençlerin

Real Madrid’de Benzema, Barcelona’da Lewandowski gibi kurtlar yine hünerlerini gösterecek ama iki büyük star yerine gençlerin kapışması olacak Bernabeu’da

"O kadar oldu mu" dedirtecek kadar hızlı geçmiş zaman. Ronaldo ve Messi'nin El Clasico'lardaki son düellosunda duvardaki takvimde 6 Mayıs 2018 yazıyordu. Camp Nou'da 2-2 biten 90 dakika bir devrin de sonuydu. La Liga yönetiminin büyük pazarlama hamlelerine rağmen bugün öğleden sonra oynanacak El Clasico derbilerin çatıştığı günde muhtemelen Liverpool-Manchester City maçının gölgesinde kalacak. İki büyük star yerine artık gençlerin kapışması olacak Santiago Bernabeu'da... 25 yaşın altında 5'er oyuncu sahada olacak ve elbette yaşlı kurtlar Benzema ile Lewandowski...



BARCELONA SIKINTILI

Real Madrid Şampiyonlar Ligi tarihinde bir kez daha fire vermeden gruptan çıkarken, 4 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan ve sadece Victoria Plzen'i mağlup eden Barça, Avrupa Ligi yolcusu gibi duruyor. İki takım da ligde bir beraberlik alırken, Barça sahasında ligin ilk haftasında Rayo Vallecano ile golsüz berabere kalmış, Real Madrid de yine evinde Osasuna ile 1-1 berabere kalmıştı. Geçen sezon Santiago Bernabeu'da Xavi'nin ilk El Clasico'sunda Real Madrid'i sahadan süpüren ve 4-0 kazanan Katalanlar bugün Madrid'e başkanları Laporta'nın "Xavi ile elbette devam ediyoruz" mesajındaki sıkıntıyla geliyorlar.



STEGEN GEÇİLECEK Mİ!

Dortmund formasıyla R.Madrid filelerine bir maçta 4 gol atan ama kariyerinde Santiago Bernabeu'da hiç kazanamayan Lewandowski bir tarafta... El Clasico'larda 11 gol atan ve sakatlıktan yeni dönen Benzema diğer tarafta... Real Madrid'in 333 milyon Euro harcadığı, 470 milyon Euro değerindeki 11'inde sakatlığı olan kaleci Courtois'dan eldivenleri Lunin alacak. 280 milyon+ 82 milyon bonus harcadığı 429 milyon değerindeki kadrosuyla Barça'da gözler elbette orta sahadaki gençler Pedri ve Gavi ve ligde 624 dakikadır gol yemeyen Ter Stegen'de olacak.