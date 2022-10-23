Lig-Avrupa trafiğinde soluksuz 5 maçın ardından 6 gün dinlenme fırsatı bulup karşısına çıktığın Sivasspor'a erken gol atıyorsan bunun bir mentol etkisi yaratmasını bekleriz sahada. Kasımpaşa ile golsüz biten maçın ardından Monaco galibiyeti ve Beşiktaş beraberliğiyle havasını bulan Trabzonspor için gariptir ki içine çektiği bu mentollü hava birkaç dakika sürdü. Oyunun başında Berlin Filarmoni yönetir gibi topa hükmeden, alan-veren ve golü atan Hamsik'in ritmine eşlik edecek hücum hattı ortalıkta yoktu.

Kariyerinde hiçbir takımda sezonda 20 maçı olmayan N'Jie ile Avcı'nın takımı arasında oynanmaya başladı maç. Umut ve Gomez'i bir arada kullanırken birini kanada atmanın iyi bir fikir olmadığı ortada. İkisi de merkez ve kanadı denediler ama ilk yarıda Trezeguet'nin de sıfır hücum katkısı vermesiyle ortaya rakibinden 9 hücum yemiş, 6 hücumda tek isabetle golü bulmuş ve sadece 2 kanat ortası yapmış Trabzonspor fotoğrafı kaldı.

Trabzonspor ikiyi bulup tabelanın fişini çekmediği sürece Çalımbay'ın takımı, oyunda kalacaktı ama Sivas kenardan gelen oyunculardan hiç katkı alamadı. Gradel aldığı topları ezince Sivas ikinci yarıda sadece 3 hücumda kaldı. Son çeyrekte orta sahayı yenileyen Avcı'nın, 90 dakikayı Gbamin-Siopis ve Doğucan ile bitirmesi aslında kulübedeki telaşı da tedirginliği de anlatıyor sanırım… Yarışta 3 puandan daha önemlisi yok ama bu oyun tribünlerdeki boşlukların da sebebi. Avcı bu oyundan memnun değilse, tribüne gelenler hiç değildir.