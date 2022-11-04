Avrupa'da grup aşamasının yazılı olmayan altın kuralıdır: Evindeki 3 maçı kazan, deplasman performansın senin 1 mi 2 mi olacağını belirlesin. Trabzonspor taraftarı önünde gereğini yaptı ama eylül ayı başında hazır olmayan takımın Ferencvaros deplasmanında ilk yarıda 10 kişi kalmış rakipten 3 gol yemesi ve Monaco deplasmanında Maxi Gomez'in anlamsız kırmızı kartı Avcı'nın takımını Konferans Ligi'ne yolladı. Avrupa Ligi'nin yeni formatında grup lideri olmadığınız sürece işiniz zor. Şampiyonlar Ligi'nden gelenlerle ekstra tur oynuyorsunuz. Bardağın dolu tarafından bakarsak Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde dişine göre rakiplerle boğuşarak bu kulvarda yolunu daha uzatması kuvvetle muhtemel...

Rus Milli Takımı'nın eski hocası Cherchesov ve öğrencileri lider geldikleri son maçta ilk yarıda tabelada olmasa da sahada sürklase oldular. İlk yarıda topa yüzde 71 sahip olan, 453 pas yapan Trabzonspor, 12 pozisyon üretip çerçeveye 5 top vurdu, bir gol bir de direk... Bu oyunun karşılığı 3 gol olmalıydı... Devre arasında Monaco'nun 2-0 önde olduğu haberini bu takımın pazar günü evinde zorlu Konyaspor maçına çıkacağı ile bir araya getirdiğiniz ikinci yarı temposunun düşmesi ve Avcı'nın 5 değişiklikle son yarım saatte ligi düşündüğü ortadaydı. Yusuf'u Lille günlerindeki gibi en uçta kullanan Avcı onun bu oyunu Burak ile oynadığını elbette ki biliyor. Dün net santrforsuz oyunun tabelasının bir golde kalması, Trabzonspor'un 12 maçta sadece 6 gol yemiş Konyaspor karşısına 11 maçta 16 gol atan bir takım olarak çıkması ise önümüzdeki 72 saatin hesabı kitabı... Yeni yılda Konferans Ligi'nde Avcı ve öğrencilerinin yolu açık olsun...