Boey değil Ali Palabıyık Galatasaray'ı 10 kişi bıraktığında sarı-kırmızılı takım 9 hücum geliştirmiş, 2 gol bulmuş, iki golü de ofsayta takılmıştı. Alanya için Beşiktaş ve F.Bahçe sınavlarından farklı bir senaryo değildi bu. Farioli'nin obsesyonu Alanya'yı sürekli yakıyor ama İtalyan hoca için kaybedecek fazla bir şey yok erken başlayan kariyerinde.

Rashica'nın sağ kanatta verimi, İcardi'nin bildik futbol aklının yanında istekli oyunu tabelayı erken açtı. Ardından Farioli'nin oyununu bozan, Galatasaray'ın farkı ikiye çıkardığı gol. Maç büyük farka gidiyordu. Ali Palabıyık çıktı sahneye, kırmızı kart çıkardığı pozisyona 'son adam' tarifi getirmesi, futbolu bilmediğinden ya da bu stada gelirken sırtının sıvazlanmasından dolayı. Muslera topa yakın, Boey de topla oynayan adamdı. Okan Buruk, Kerem'i sağ beke çekip üç değişiklik slotundan birini kullanmak istemedi

İkinci yarı Alanya'nın topa hakim olacağı kolay tahmindi ama bu kadar değildi. İlk yarıda bir hücumu olan deplasman ekibi, ikinci 45'te 14 hücumla rakibini bunalttı. Galatasaray'ın 10 kişi kaldıktan sonra oyundan bu kadar düşmesi ve topa sadece yüzde 24 sahip olması da kabul edilebilir değil ama Alanya, 3-0 geriye düştüğü Beşiktaş maçı gibi dün de beraberliği 0-2'den buldu.

Farioli'nin bir B planı olmayabilir ama Türk hakemlerini iyi tanımış. İki sarı kartlı oyuncusunu devrede oyundan alıp Ali Palabıyık'ın yapabileceği eyyamın önüne geçti. Okan Buruk, hakemden şikâyet etsin, haklıdır ama "10 kişi kalan takımının oyununu da açıklamalı" diyenler de haklı...