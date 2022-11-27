Sambacı, bir kez daha sakatlıkla sarsıldı... Neymar son 16’ya yetişir mi bilinmez ama akıllara 1998 Fransa’da Ronaldo’nun yaşadıkları geliyor

Neymar'sız bir Dünya Kupası'nı evinde kaybeden Brezilya, benzer bir kâbusu Katar'da yaşayacak mı? Sırbistan maçında 9 faul yapılan ve sağ ayak bileği bağlarında esneme olan yıldızın son 16'ya yetişeceği haberleri var ama geçmiş sakatlıklarına bakınca Neymar, kupaya veda etti bile diyebiliriz. Barcelona yıllarında La Liga'nın en çok tekme yiyen adamı olan Neymar sağ ayak bileğinden yaşadığı iki sakatlıkta 63 ve 32 gün sahalardan uzak kaldı. Sol ayak bileği bağlarında sorun yaşadığında ise sırasıyla 73 gün ve 27 gün.







Rakiplerin acımasız krampon darbeleri Neymar'ın ayak tarak kemikleriyle buluştuğunda Brezilyalı yıldız 2014-2019 arasında sırasıyla 25, 90 ve 85 günü tedavi ile geçirdi. 2014 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Kolombiyalı Zuniga'nın darbesiyle omurunda kırık oluşan Neymar, yarı finaldeki Almanya hezimetinde sahada yoktu. Neymar'ı son 16 maçlarına yetiştirebilecekler mi? Bence zor ve aklıma gelen 1998 Dünya Kupası finali. Ronaldo'nun sakat sakat sahaya sürüldüğü ve Fransa'nın Brezilya'yı 3-0 devirdiği final…







KRAL ÖLDÜ YAŞASIN YENİ KRAL!

Valbuena'nın açtığı davada adı kaset skandalına karıştığı günlerde Fransız Milli Takımı'ndan uzaklaştırılan Karim Benzema'nın dönüşü muhteşem olmuştu. Harika bir sezonun ardından Altın Top ödülünü aldığı günlerde Fransa'da Mbappe'den de fazla konuşulan adamdı. Real Madrid'de sezonun ilk bölümlerinde yaşadığı sakatlığın ardından geldiği milli takımda sağlık kontrolünde kötü haberi alan ve Madrid'e dönen Cezayir asıllı yıldız için dün ülkenin saygın spor gazetesi L'Equipe'in yaptığı yorum "Sen de mi Brütüs" dedirtti. Benzema'nın takım arkadaşlarına veda etmeden sabah altıda bir uçakla Doha'dan ayrıldığına ve ilk maçın galibiyet sevincine sosyal medyada ortak olmadığına dikkat çeken gazete, yıldız golcünün yokluğunda takım havasının daha pozitif olduğunu yazdı. Özellikle genç oyuncuların kamp yapılan otelde Benzema gittikten sonra daha rahat davrandıklarının altını çizen L'Equipe'in bu yorum-haberi "Kral öldü yaşasın yeni Kral"dan başkası değil elbette.







İŞİN SIRRI 6 YUMURTADA!

Güney Afrika 2010'da İspanyol milli takımının hocası Del Bosque takıma Twitter'ı yasaklamış, 'telefondan uzak durun' demişti. Devir değişti, 12 yıl sonra İspanya Katar'a gelirken teknik direktör Luis Enrique basın toplantıları haricinde genç jenerasyona ulaşabilmek için Twitch'de yayın yapacağını duyurdu, yaptı da. İspanyol hoca sosyal yaşamı hakkında da sorulara yanıt verince ülkede yumurta tüketimi arttı. Peki nasıl? Spor aşığı olan, maraton koşan ve bisikletiyle uzun yolculuklara çıkan Enrique sağlıklı beslendiğini ve güne 6 yumurta yiyerek başladığını açıkladı. Sebze ve balık ağırlıklı menüsünü paylaşan İspanyol hoca önceki gün takımına izin verdiğinde Japon restoranının yolunu tuttu. Milli takımdaki futbolcuların çoğunluğu ise Doha'da Nusret'in tuz şovunun eksik olmadığı sofradaydı.







KATAR'IN YILDIZI ENNER VALENCİA

Brezilya 2014'te Ekvador'un İsviçre'ye 2-1 mağlup olduğu maçta bir gol atan, Honduras ağlarını da iki kez havalandıran Enner Valencia, 8 yıl sonra Katar'da kaldığı yerden devam ederken Dünya Kupaları'nda takımının arka arkaya gol atan futbolcular listesine 4 numaradan giriş yaptı. Finallerde Ekvador'un son 6 golü de Valencia'dan geldi. Rekor ise 1966'da Brezilya'ya 2, Kuzey Kore'ye 4 gol atan Eusebio'ya ait. 1982'de İtalyan Rossi son 3 maçta 6 gol bulurken, 1994 ABD'de Rus Salenko da bir gol İsveç'e ve 5 gol de Kamerun ağlarına göndermişti. Şimdi gözler salı günü oynayacak olan Senegal maçında olacak. Ülkesinin medyasına göre Valencia bu maça yetişecek ve ilk sıra için bir gole ihtiyacı var.



32 FAZLA MI? 48'E YÜKSELTELİM!

Avrupa Şampiyonası, 16'dan 24 takıma çıkartıldığında tepki çekmişti, UEFA'ya üye ülkelerin neredeyse yarısı finallere geliyor ve "çok maç, çok naklen yayın, çok gelir" politikası karşısında sıkıcı maçlardan kaçan genç jenerasyonlar buldu. Katar'da birinci maçlar geride kaldığında, rekor sayıda golsüz beraberlik bir kenara, futboluyla mest eden ülke sayısı bir elin parmaklarını geçmedi. Elbette dünya, 16 milli takımla finalleri oynamak için çok büyük ama 32'ye fazla diyenlerin kâbusu 2026 Dünya Kupası olacak. Dünya Kupası'na 4 yıl sonra katılacak takım sayısı 48'e çıkacak ve üçerli 16 grupta ilk iki sırayı alan takımlar son 32'ye kalacak. Finale kadar bir takımın oynayacağı maç sayısı (7) değişmeyecek ama toplamda 80 maç futbolseverleri bekliyor olacak. ABD-Kanada ve Meksika ortaklığındaki 2026 için bugünlerde yapılan en büyük eleştiri ise üçlü gruplarda iki takımın 1982'de tarihe "Gijon rezaleti" olarak geçen Batı Almanya-Avusturya maçındaki, Cezayir'i evine dönmek zorunda bırakan "kime ne skor lazımsa" tabelasıyla (1-0) soyunma odalarına gitmeleri.