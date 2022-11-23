Arjantin taklaya geldi!

10’da Messi’nin penaltısıyla öne geçen Tangocular’ın farka gitmesini bekleyenler yanıldı. İlk yarıda 7 defa ofsayta düşen ve 3 golü iptal edilen Arjantin, Al Shehri (48) ve Al Dawsari’nin (53) golleri ile sahadan boynu bükük ayrıldı

Polonyalı efsane Zbigniew Boniek, dün maç öncesi 'Maradona tek başına kazanmış ama Messi'nin takım arkadaşlarına ihtiyacı var' dedi. Boniek haklı… 1986'da Maradona'nın yanındaki yetenekli adamların sayısı 2-3'tü. Ama dün Messi'nin 10 takım arkadaşı, 86'nın kazmaları denilenleri arattı. Arjantin ucuz penaltıyla öne geçti. Genel beklenti de böyle bir erken golün ardından S.Arabistan'ın maça tutunamayacağıydı. İlk yarıyı izleyenler Jorge Jesus'un kulaklarını bol bol çınlatmıştır. Onun F.Bahçe'si gibi Herve Renard'ın S.Arabistan'ı da defansını orta sahaya çıkartarak organize ofsayt taktiğiyle Tangocular'ı çaresiz bıraktı. Scaloni de bir türlü rakip sahaya oyunu yıkamayan takımının topu kanatlara taşımasını sağlayamadı.







20 yıl önce 45 dakikada İspanya, İrlanda'ya karşı 9 kez ofsayta düşmüştü. Dün Messi'nin takımı, 7 ofsayt ile soyunma odasına gitti. S.Arabistan'ın müthiş enerjik, tam sahaya yayılan presi ve ikili mücadelelerde sağlam oldukları bilinen Arjantinliler'e karşı ortaya koydukları mukavemet 2. yarının başında attıkları iki golle süslendi. Salem Al Dawsari'nin attığı gol jeneriklikti. Maradona'dan bu yana kupa kazanamıyor, elinizde Messi ile beşinci kez finallere geliyorsanız ve bunun adı 'Son Tango' ise Arjantin medyasının ve halkının altında ezilirsiniz. 2-1'den sonra Arjantin ayağa kalkamadı. 'Kaybedersek neler olur' diye düşünmekten futbol oynamayı unuttular. İspanya'nın 35 maçlık yenilmezlik serisini ABD bitirmişti. Arjantin'in 36 maçlık serisine tesadüflerle değil takım oyunuyla son noktayı koyan Suudi Arabistan, Dünya Kupası işte bu dedirtti.







REKOR MESSİ'YE YETMEDİ

Suudi Arabistan karşısında penaltıdan ağları bulan Lionel Messi, turnuvanın da tarihine geçti. 35 yaşındaki Arjantinli yıldız, 2006, 2014 ve 2018 Dünya Kupalarının ardından Katar'da da ağları bularak dört turnuvada da gol atan ilk isim oldu.







ÇENESİ KIRILDI HAVLU ATTI!

Maç içerisinde korkutan bir an da yaşandı. Suudi Arabistan kalecisi Al Owais ile çarpışan Al Shahrani'nin çenesi ve 3 dişi kırıldı. 30 yaşındaki oyuncunun turnuvayı kapattığı açıklandı.



6003

16 Haziran 2006'da Sırbistan ağlarına Dünya Kupası'ndaki ilk golünü atan Messi, 6 bin 3 gün sonra Suudi Arabistan ağlarını sarstı. Yıldız oyuncu, turnuva tarihinde iki golü arasında en uzun süre geçen isim oldu.



JESUS TAKTİĞİ İLE GÜLDÜ

Arjantin maçı öncesinde "Piknik yapmaya gelmedik" diyen Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard dediğini yaptı. 2018-19 sezonunda Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'den tam 5 oyuncu dün ilk 11'de sahaya çıkarken özellikle ilk yarıda rakibi durduran ofsayt taktiğinde F.Bahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un izleri vardı.



ARABİSTAN'DA RESMİ TATİL!

Arjantin galibiyetinden sonra Suudi Arabistan'da resmi tatil ilan edildi. Bugün tüm kamu ve özel sektör çalışanları ile tüm eğitim kademelerindeki öğrencilerin tatil yapacağı aktarıldı.