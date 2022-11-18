Devlerin savaşı

Bir yanda 4 kez kupada zafere ulaşan Almanya, diğer yanda ise yeni jenerasyonu ile İspanya! Japonya ve Kosta Rika ise futbolun şans faktöründen medet umuyor

ALMANYA

Gerçek bir futbol ülkesi ve makine gibi bir takım... Almanya 19 kez yer aldığı Dünya Kupası'nda 4 şampiyonluk kazanırken 4 defa da finalde kaybeden baş aktörlerden biri. Eleme grubunu süpürüp gelen Panzerler'in kupa tarihi bilançosu: 109 maçta 67 galibiyet, 20 beraberlik ve 22 mağlubiyet. FIFA sıralamasında 11. olmaları yanıltmasın. 2014 Brezilya'da Löw'ün yardımcısı Hans D. Flick, 2 şampiyonluk, 1 Şampiyonlar Ligi ve 1 Süper Kupa ile süslediği B.Münih kariyerinin ardından hak ettiği milli takım teknik direktörlüğü kartvizitini cebine koydu. Müller'in uzun süredir sakatlıkla boğuşması handikap ama başta o olmak üzere Musiala, Sane, Gnabry, Kimmich ve Goretzka ile Bayern Münih'in sırtladığı ideal 11'de Rüdiger ve Süle gibi iki sağlam savunmacı ve arkalarında Neuer gibi efsane bir kaleci var. İspanya'lı grupta Almanlar, 2018'de gruptan çıkamamanın dersini alıp gelmişler mi göreceğiz



İSPANYA

EURO 2008-2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Şampiyonası... Tarihinde Dünya Kupası zaferi ve 44 yıldır Avrupa şampiyonluğu olmayan İspanya'ya ne var ne yoksa kazandıran jenerasyon artık kramponlarını astı. Elemelerde İsveç'in önünde lider olup finallere gelen İspanya'nın kupa tarihinde oynadığı 63 maçta 30 galibiyeti, 15 beraberliği ve 18 mağlubiyeti var. 2018 Dünya Kupası başlarken teknik direktörü Lopetegui, Real Madrid ile anlaştığı duyulunca görevine son verilmiş ve Kırmızılar turnuvayı geçici teknik adamla oynamıştı. 3 yıldır takımın başında olan Luis Enrique turnuvanın en iyi 3-4 teknik direktöründen biri. EURO 2020'de ışık saçan genç kadroda eski kurtlardan sadece Busquets var. Barça'nın son model yetenekleri Pedri ve Gavi, Sarabia ve Carlos Soler gibi zirve yapan isimlerin önünde Ferran Torres ve Morata var. Sergio Ramos ruhunu arayacaklar mı bilinmez ama Pau Torres- Eric Garcia-Alba ve Carvajal'lı defans hattının ardından kaleci Unai Simon bakalım Almanya karşısında "Bayern sendromu"nu yaşayacak mı?









JAPONYA

Asya eleme grubunda Suudi Arabistan'ın bir puan gerisinde kalıp Katar biletini alan Japonya, FIFA sıralamasında 24'üncü. 6 kez Dünya Kupası macerası yaşamış Japonya, ev sahibi olduğu 2002 ve 2010/2018'de üç kez son 16'ya kalmayı başarmıştı. Takımın en parlak ismi Real Sociedad forması giyen Takefusa Kubo. Monaco'dan Minamino, Frankfurt'tan Kamada, Freiburg'dan Doan en büyük kozları. Eski Galatasaraylı Nagatomo da 35 yaşında ve milli takım kadrosunda. İspanya ve Almanya'nın olduğu grupta işleri çok zor ama ya ikisinden birinin ayağı kayarsa!



KOSTA RİKA

Brezilya 2014'te tarihinin en iyi Dünya Kupası'nı oynayan ve yarı final biletini penaltılarla Hollanda'ya kaptıran Kosta Rika, 5 kez katıldığı turnuvada 18 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Yeni Zelanda'yı play-off'ta tek golle devirip Katar'a gelen Kosta Rika'yı Kolombiyalı teknik adam Luis Fernando Suarez çalıştırıyor. Oscar Duerte, Borges, Brian Ruiz gibi tecrübeli isimler dışında genç bir kadroya sahipler ve kalelerinde 14 yıldır milli formayı kimselere kaptırmayan Keylor Navas var. Kötü kura çektiler ve İspanya-Almanya'lı grupta Japonya maçını kazanıp futbol topunun yuvarlaklığına sığınacaklar.

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TANIDIK GRUP!

Belçika'da Mertens-Batshuayi, Fas'ta Saiss, Kanada'da da Atiba-Adekugbe yakından takip edeceğimiz isimler. Liderlik yarışında ise Belçika ile Hırvatistan'ın korakor mücadelesi olacak



BELÇİKA

Altın jenerasyonu ile evinde EURO 2004'ü kaybeden Portekiz'e benzer bir hikâyeleri var. Parmakla gösterilen Belçika'nın altın jenerasyonu, yetenekli ayaklarıyla 2018'de üçüncü sırada yer almıştı ama FIFA sıralamasında 2'nci olan takımın hedefi bu kez bundan fazlası. Eleme grubunda Galler'in önünde zorlanmadan finallere gelen Belçika'nın kupa bilançosu: 48 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 19 mağlubiyet. 14 kez Dünya Kupası bileti almış takımı 51 yaşındaki Roberto Martinez 6 yıldır çalıştırıyor. Premier Lig'de 3 takımdan sonra Belçika tarihinin en iyi puan ortalamasını tutturan teknik adamı olan İspanyol Martinez'in elinde yıldızlar topluluğu bir kadro var. Lukaku, sakatlığa rağmen kadroda ve onun son 16 maçına yetişmesini bekliyorlar. De Bruyne, Tielemans, Witsel, Carrasco'lu kadronun kalesinde Courtois ve Süper Lig'den Mertens ile Batshuayi var. Grubu ikinci sırada tamamlamaları bile son 16 maçı öncesi canlarını sıkar!



HIRVATİSTAN

Dört yıl önce Modric liderliğindeki kadrosuyla Rusya'da finalde Fransa'ya kaybeden Hırvatistan, yine onun önderliğinde 6. kez finallere geliyor. Eleme grubunu Rusya'nın önünde lider bitiren ve Katar biletini alan Hırvatistan, FIFA sıralamasında 12'nci... Kupa tarihinde 23 maça çıkıp 11 gal-i biyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan takımı 5 yıldır Zlatko Dalic çalıştırıyor. Geçmişte Arnavutluk ve Suudi Arabistan'ı da çalıştırmış olan Dalic, 2018'deki final başarısıyla ülkesini ayağa kaldırmıştı. Modric, Brozovic ve Kovacic'li orta sahanın önünde Perisic, Vlasic ve Kramaric'li forvet hattıyla Hırvatistan, Belçika ile grup liderliği için kapışacak. Belçika-Hırvatistan, grup aşamasının en keyifli maçlarından biri olmaya aday.



FAS

Afrika eleme gruplarından Dünya Kupası bileti almak kolay değil. Grubundan lider çıkıp play-off'ta Demokratik Kongo'yu deviren Fas, 5 kez geldiği Dünya Kupası finallerinde 16 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. FIFA sıralamasında 22. sırada yer alan Fas'ı, 47 yaşındaki Walid Regragui çalıştırıyor. Fransa doğumlu teknik adam, ülkesinde iki şampiyonluğun ardından Katar'da da şampiyonluk yaşadı ve 3 ay önce milli takımdaki koltuğuna oturdu. Saiss'in de yer aldığı Fas Milli Takımı'nın en büyük kozları Hakim Ziyech, Achraf Hakimi ve En Nesyri ile Sofyan Amrabat. Turnuvaya bir hafta kala sakatlanan Marsilyalı Amine Harit ise kadroda yok. Belçika ve Hırvatistan'lı grupta işleri zor değil, çok zor…



KANADA

Meksika ve ABD'nin önünde CONCACAF'IN lideri olarak Katar'a gelen Kanada deyince ilk akla gelen isim elbette ki Beşiktaşlı Atiba ve yine siyahbeyazlı kulüple şampiyonluk yaşayan Larin. Tarihinde ikinci kez finallere gelen Kanada, 1986'da gruptan çıkamamıştı. FIFA sıralamasında 41. sırada yer alan milli takımı 47 yaşındaki John Herdman çalıştırıyor. Yeni Zelanda ve Kanada Kadın Milli Takımları'nı çalıştırdıktan sonra 2018'de bu göreve gelen Herdman'ın en büyük silahı Lille'de Burak Yılmaz'ın eski partneri olan Jonathan David, Hatayspor'dan Adekugbe'nin de yer aldığı kadroda en dikkat çeken isim elbette ki Bayern Münih'li Alphonso Davies.. Kanada'nın final hatırası temsilden öteye gidecek gibi durmuyor.