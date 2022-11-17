Messi için son tango!

Kimilerine göre Arjantin’in kadrosu şampiyonluk için yeterli değil... Lionel Messi için bu Dünya Kupası “Son Tango”olacak... Bakalım dans edebilecekler mi?

ARJANTİN

Maradona'sız ilk Dünya Kupası bu ve Messi, Maradona'dan iyi ya da Maradona kadar iyi olduğunu kanıtlamak için bu kupayı kazanmalı ya da kazanmalı mı? Arjantin 17 kez yer aldığı finallerden 3 kupa ile ayrılırken, 3 kez de finallerde kaybetti. Güney Amerika eleme grubunda Brezilya'nın ardında kalan takımı, 2021 Copa America'yı Maracana'da kazanan Lionel Scaloni çalıştırıyor. FIFA sıralamasında 3. sırada yer alan Arjantin sadece grubunun favorisi değil, finalin de adayı. Kupa tarihinde 81 maça çıkan Scaloni'nin ekibi, 43 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı. Messi liderliğindeki kadroda Lautaro Martinez, Di Maria, De Paul, Paredes'li orta saha ve hücum hattının ardındaki defans ve kaleci kalitesi kimilerine göre yeterli değil. Lionel Messi için bu Dünya Kupası "Son Tango"… Bakalım dans edebilecekler mi?



MEKSİKA

Dünya kupalarının olmazsa olmaz ülkelerinden biri de Meksika. 16 kez finallere gelen Meksika, eleme grubunda Kanada'nın ardında Katar biletini aldı. FIFA sıralamasında 13'üncü olan Meksika'yı, Arjantinli teknik adam Gerardo Martino çalıştırıyor. 2010 Dünya Kupası'nda Paraguay'ı çalıştıran, Messi sayesinde Barça'da bir sezon geçiren ve iki Copa America finalinde Arjantin'in başında hüsrana uğrayan 60 yaşındaki Martino, 2019'dan beri Meksika'nın başında. Kupa tarihinde 57 maçta 16 galibiyet, 14 beraberlik ve 27 mağlubiyet alan Meksika'da kaleci Ochoa, 5. Dünya Kupası'na geliyor. Takımın yıldızı Napoli'li Hirving Lozano. Orta sahada Ajax'lı Alvarez, Pachuca'dan Chaeves ve uçta Henry Martin. Meksika son 16 bileti için Polonya'yı devirmek zorunda.









POLONYA

Messi-Mbappe-Neymar'ın gölgesinde bir büyük golcü Lewandowski ülkesinin büyük umudu olarak Katar'da. Sekiz kez finallerde yer alan Polonya, FIFA sıralamasında 26'ncı... Finaller tarihinde 34 maçta 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet ald-ı lar. Polonya, eleme grubunda İngiltere'nin arkasında kalmış, play-off'ta Rusya ihraç edilince finalde karşısında İsveç'i bulmuş ve sahadan 2-0 galip ayrılmıştı. Ocak ayında teknik adamlık koltuğuna oturan Czeslaw Michiniewicz, 2021'de Legia Varşova'yı şampiyon yapan hoca. Lewandowski ve Milik ikilisinin ardında Zelinski, Zurkowski ve defans hattında tecrübeli Glik'e sahip Polonya'nın kalesinde de usta bir isim Szczesny var. Arjantinli grupta Polonya'nın Meksika ile oynayacağı maç ikinciyi belirler.



SUUDİ ARABİSTAN

Bugüne kadar 5 kez finallere gelen Suudi Arabistan'ın işi zor. FIFA sıralamasında 51'inci... İlk kez katıldığı 1994'te grubundan çıkan ve kupa tarihinde oynadığı 16 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Suudi Arabistan'ın, sonuncusu 1996'da olmak üzere 3 Asya şampiyonluğu var. Takımı Fransız hoca Herve Renard çalıştırıyor. 3 yıldır görevde olan Renard, 2012 yılında Zambia'ya Afrika Kupası'nı kazandırdıktan sonra aynı başarıyı 2015'te Fildişi Sahili ile yaşamış ve 2018 Dünya Kupası'na Fas'ın başında gitmişti. Ülke dışında forma giyen futbolcusu olmayan Suudi Arabistan'ın starı Salem Al-Dawsari.





GRUBUN AĞIR ABİSİ FRANSA!



Brezilya ve Arjantin ile birlikte üç büyük favoriden biri olan Fransa, grupta sürpriz olmazsa Danimarka ile beraber son 16'ya çıkar



FRANSA

Rusya 2018'de genç jenerasyonu için bir sonraki turnuvanın favorisi denilen ama kupayı evine götüren Fransa, 15 kez yer aldığı finallerde ilk kupasını da 1998 yılında evinde kazanmıştı. Eleme grubunda Ukrayna'nın önünde elini kolunu sallayarak finallere gelen Fransa, kupa tarihinde 66 maçta 34 galibiyet, 13 beraberlik ve 19 mağlubiyet almıştı. FIFA sıralamasında 4. sırada yer alan takımı, Didier Deschamps çalıştırıyor. 10 yıldır görevde olan ve finallerin ardından görevi Zidane'a devretmesi beklenen Deschamps, Katar'a bu kez geçmiş yılların yasaklısı son Ballon D'or sahibi Benzema ve Mbappe'li kadrosuyla geliyor. Kante ve Pogba'nın sakatlığıyla kaliteli ancak tecrübesiz bir orta sahayla yola çıkacak olan Fransa, grubun ağır favorisi. Kalede Lloris, defansta Varane, Kounde, Lucas ve Theo Hernandez'li kadro, Brezilya ve Arjantin ile birlikte üç büyük favoriden biri.



DANİMARKA

Elemelerde İskoçya, İsrail ve Avusturya'lı gruptan zorlanmadan çıkan Danimarka'nın tarihinde katıldığı 5 final var. 1992'nin Avrupa şampiyonu olan ülke, Dünya Kupası'nda 20 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. FIFA sıralamasında 10. sırada yer alan Danimarka'yı Kasper Hjulmand çalıştırıyor. Takımın yıldızı EURO 2020'de sahada kalp krizi geçirip mucize bir geri dönüşe imza atan Eriksen. Forvet hattında Dolberg ilk tercih. Karizmatik kaptan Kjaer, defans göbeğindeki partneri Barcelonalı Christensen ve sol bekte Atalanta'lı Maehle'li kadrosuyla Danimarka, bir sürpriz yaşanmazsa Fransa ile son 16'ya adını yazdırır.



AVUSTRALYA

Katar'daki finaller için grup kuraları çekildiğinde Avustralya'da "Yine mi" haykırışı yükselmiştir. 2018'de de Fransa ve Danimarka ile aynı gruba düşen ve Peru'nun da yer aldığı grubu son sırada tamamlayan Avustralya, galibiyet alamadan evine dönmüştü. Çok zor bir eleme yolundan gelen ve 2018'de kaybettiği Peru'yu baraj maçında geçip Katar'ın yolunu tutan Avustralya'nın, bugünlerde elbette Harry Kewell, Bresciano, Tim Cahill gibi döneminin star isimleri yok. Kupa tarihinde çıktığı 16 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan ülke, FIFA sıralamasında 38. basamakta. 4 yıldır takımın başında olan Graham Arnold'un elindeki kadroda Avrupa'nın üst düzey takımlarında forma giyen bir futbolcu yok. Takımın en göze batan ismi Verona'da zor günler geçiren Ajdin Hrustic.



TUNUS

2018'deki Fransa-Danimarka- Avustralya'lı grubun 2022'de Peru'nun yerini dolduran ülkesi olan Tunus, finallere 5 kez katılmıştı. Afrika eleme grubundan lider çıktıktan sonra Mali'yi eleyerek Katar'a gelen Tunus'un Dünya Kupaları'ndaki bilançosu: 15 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet. FIFA sıralamasında 30. sırada yer alan Tunus'u 51 yaşındaki Jalel Kadri çalıştırıyor. Bu yıl Afrika Kupası'nda teknik direktör Kebaier Covid'e yakalandığında geçici göreve geldiği Tunus'ta koltuğa oturan ve finallerin yolunu tutan Kadri'nin elinde 2018 Dünya Kupası'nda sakatlığı yüzünden forma giyemeyen forvet Msakani, Montpellier'den Khazri var. Tunus bu grupta en zayıf halka.